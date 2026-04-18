El Perdido celebró con emotivos pasajes sus 125 años

18 abril, 2026 0

Escenas de profunda emoción pudieron verse en la mañana de este sábado durante el acto en celebración del 125 Aniversario de El Perdido; tuvo desarrollo desde 10 en la Plazoleta 19 de Abril presidido por el intendente Juan Carlos Chalde que estuvo acompañado de otras autoridades, representantes de instituciones, abanderados, que prolijamente formados formaron un bello semicírculo en torno de la plazoleta. El brillante sol y el casi inexistente viento le dieron el más que propicio marco a la realización, a la cual asistió mucho público y que comenzó con el izamiento del Pabellón y la entonación del Himno Nacional.

Palabras del Delegado Municipal

Alejandro D´Annunzio, delegado municipal en El Perdido habló, destacando en el inicio:

“Hoy no es un día más. Hoy nuestro pueblo cumple 125 años y decirlo en voz alta emociona, porque no estamos sólo celebrando el paso del tiempo, estamos celebrando la vida misma de esta comunidad que nos abraza, nos contiene y nos vio crecer. En estos 125 años hay historias que no están escritas en ningún libro, pero que viven en cada familia, en cada casa, en cada recuero. Están en las manos de quienes trabajaron esta tierra con esfuerzo y dignidad, en los sueños de quienes llegaron buscando un futuro y en el amor de quienes eligieron quedarse.

Este pueblo es mucho más que un lugar en el mapa; es nuestra historia, nuestra identidad, es ese sentimiento difícil de explicar pero tan fácil de sentir: el de pertenecer”, enfatizó. Más adelante el funcionario expresó que “… gracias a nuestros abuelos, que sembraron las bases con sacrificio, a nuestros padres que continuaron el camino con trabajo y compromiso, a nuestros jóvenes que son la esperanza viva de que este pueblo siga creciendo sin perder su esencia.

Este último año también ha sido de trabajo y avances, se han concretado obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, que fortalecen nuestros espacios y que demuestras que cuando hay compromiso, las cosas suceden. Cada mejora, cada proyecto es un paso más en este camino de crecimiento que llevamos adelante entre todos.

Hemos tenido la satisfacción de haber entregado 8 viviendas junto al señor intendente, ése no fue sólo un logro administrativo, fue ver, cara a cara, cómo cada familia abría la puerta de su primer hogar propio, así también estamos a un paso de hacer la entrega de una vivienda construída con fondos municipales en terreno propio, que para esa familia también será un paso trascendental. Hoy invito a cada uno de ustedes a valorar lo que tenemos, a seguir construyendo un pueblo donde el respeto, la unión y el compromiso, sean nuestra guía. Donde cada vecino sienta orgullo de vivir aquí”. Por último remarcó DÁnnunzio, “Sigamos caminando juntos, con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar nunca de dónde venimos”.

Chalde:”Es emocionante el sentido de pertenencia de este pueblo”

El intendente dorreguense, Juan Carlos Chalde, no ocultó su emoción mucho menos cuando en el inicio de su alocución, luego de subrayar “El sentido de pertenencia para con este pueblo es mucho más fuerte en este preciso momento que el cargo que eventualmente estoy ocupando; no vengo solamente a desearles Feliz Aniversario; vengo a festejarlo”.

Luego, el también contador, reflejó vívidamente los recuerdos de cuando pequeño llegaba desde el campo en una Ford A, junto a sus padres para hacer el habitual recorrido que incluía “La visita al doctor Archenti, las compras en Casa Agriello, en la Sodería de los Hermanos García culminando el periplo en la carnicería de Alvarez”.

El jefe comunal enumeró varias de las acciones que se llevan a cabo desde la comuna junto a los vecinos e instituciones para entre todos mejorar la calidad de vida.

Por último, y con mucho énfasis el intendente Chalde finalizó expresando: “Hoy, reitero, estoy celebrando, por lo que viví aquí, vistiendo la casaca de Progreso, con orgullo y con pasión; y además estoy convencido que es esa la clave para que las cosas perduren y se mantengan altivas. El orgullo y la pasión. Feliz Aniversario!. “finalizó diciendo.

Folclore y datos históricos

El acto continuó con la participación del Taller Municipal de Folclore “Lazos de Amistad” dirigido por Ailén Montenegro; integrantes de ese grupo bailaron la Chacarera doble y Arunguita. Posteriormente el vecino de El Perdido, Carlos Peciña, brindó detalles de la historia de El Perdido y comenzó con detalles relacionados a los dos nombres del lugar y a datos precisos; a su vez resalto el trabajo realizado en su momento por el doctor Carlos Funes Derieul en ese sentido.

Entrega de Reconocimientos

Chalde entregó reconocimientos a vecinos e instituciones que han sido y son parte fundamental de la historia de la comunidad de El Perdido; primeramente a Casa Balda “Por su destacada trayectoria comercial y su valioso aporte al desarrollo y crecimiento de la comunidad. En testimonio de gratitud y reconocimiento a su compromiso y dedicación”. Tal el texto del Pergamino entregado a Mario Dumrauf, representante de la familia propietaria de la firma homenajeada.

Luego fue el turno de la Escuela Nº4. Allí Juan Chalde entregó un Pergamino a la directora, Aldana Visani, que expresa: “En su 125 aniversario, la Municipalidad de Coronel Dorrego y la comunidad de el Perdido reconocen a la Escuela Nº4 Gral.José de San Martín por su invaluable labor educativa y su permanente compromiso en la formación de generaciones de vecinos, en testimonio de gratitud y reconcomiento a su dedicación y servicio a la comunidad”;

Alicia Cabrera recibió un Pergamino en nombre de su madre Ema Eulalia de Cabrera: “En su 125 aniversario, la Municipalidad de Coronel Dorrego y la comunidad de El Perdido reconocen a Doña Ema Eulalia de Cabrera por ser la vecina más antigua de la localidad, testimonio vivo de su historia, crecimiento y valores. En reconocimiento a su vida y su valiosa presencia en nuestra comunidad”.

Inauguración de una Pérgola en el Geriátrico

El acto tuvo su epílogo en el Geriátrico que funciona en la Sala de Primeros Auxilios, doctor Pedro Testani. Allí se inauguró una muy coqueta pérgola para solaz de los habitantes del lugar; en la oportunidad habló Luciana Alvarez, que cuando ocupaba una banca en el Concejo Deliberante presentó el proyecto para la construcción de la misma.

Hubo presentes para las autoridades de Salud por parte de la Comisión Amigos de la Sala de primeros Auxilios y de la Cooperativa Eléctrica.

Ese fue el final de un muy emocionante encuentro desarrollado en El Perdido, donde las autoridades comunales y los vecinos se reunieron para celebrar. Resultó un gran momento vivido intensamente por todos los que asistieron.

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