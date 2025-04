El periodista Julio Bazán recordó el día que Bergoglio fue nombrado Papá Francisco

22 abril, 2025 0

El video que corrió el mundo y emociono a los argentinos, mediante tele noche se mostró un video donde un argentino visitó a Jorge Bergoglio conocido como el Papá Francisco el día que asume en el Vaticano, en el mismo se ve al periodista Julio Bazán el día que el papá francisco asumía.

Bazán en dialogó con FM Ilusiones dijo “fue un momento inolvidable, espere mas de 6 horas para ver quien asumía, en aquella ocasión había 10 candidatos que podían ser el papá, en ningún momento se nos ocurrió que sería argentino”.

“Yo estaba convencido que Bergoglio no iba a ser nombrado papá, estuve acompañado con un periodista francés, al enterarme fue una sorpresa se me cerró la garganta, no lo podía creer me emocione mucho, nunca se me ocurrió que el papa sea argentino”.

“Me acompaño el camarógrafo Matías Revela, con frio en una plaza llena, justo debajo de la ventana, vimos una fogata que salía humo por que estaban que mando los votos que ya contaron, en ese instante una paloma blanca se posa en la chimenea”.

“Cuando anuncia el nombre del papá, tuve la suerte de ver como Bergoglio enamoró al mundo, los periodistas esa noche no dormimos, estuvimos transmitiendo toda la noche, lo vimos como pagaba el hotel donde espero al Conclave”.

En la ceremonia de asunción: “Francisco no quiso usar la sotana y la estola, salió a saludar a las personas con la ropa que usaba siempre, su humildad fue la que enamoró a las personas, tampoco quiso los Escarpines rojos”.

“Al día siguiente la plaza San Pedro y La AV. Reconciliación, vemos a una señora caminando apurada hacia la iglesia, la frenamos y nos dijo que hace 5 años no iba a la iglesia, pero con este papá tan humilde voy a confesarme siempre”, recordó

“Él siempre estaba serio, pero al día siguiente cuando fue a la plaza san pedro largó su primera sonrisa, cuando asuma el próximo papá no voy a ir al Vaticano ya que actualmente hay otros periodistas, como Nelson Castro, aseguró.

Sobre no haber venido nunca a Argentina afirmó “No tenemos una respuesta, es la duda que todos los argentinos siempre vamos a tener, si el, a la semana siguiente de asumir hubiera viajado a Argentina en vez de Brasil, lo habrían recibido como se merece”, finalizó.

Volver