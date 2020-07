El periodista tresarroyense Daniel Arripe y el festejo “virtual” por los 155 años de Madryn

28 julio, 2020

En el 155º aniversario de Puerto Madryn, que recuerda el desembarco de colonos galeses en las costas del Golfo Nuevo, el periodista tresarroyense Daniel Arripe dialogó con la radio y recordó que lleva más de 40 años en el lugar. “Cuando llegué tenía 18.000 habitantes y hoy alcanza los 140.000. Ha crecido constantemente, a partir de la instalación de ALUAR, el desarrollo portuario, la pesca, el turismo, y se fue diversificando la actividad económica con la explotación y exportación de recursos naturales como el pórfido”, indicó.

La pandemia, no obstante, se ha hecho sentir, y en este aspecto Arripe advirtió que “ha bajado al 50% la producción de la planta de aluminio y por supuesto no hay actividad turística. El alivio viene por la continuidad de la pesca”, consideró. Hoy hace cuatro semanas que Madryn no tiene casos de coronavirus, y ya se recuperaron los seis detectados oportunamente. Por esta razón tienen previsto abrir el turismo regional y los avistajes de ballenas.

Los actos por el aniversario de hoy, en tanto, se circunscribieron a lo virtual. “Todo se desarrolló normalmente en un contexto acotado, pero durante todo el día habrá actividades, como meriendas con productos de gastronomía artesanal galesa”, finalizó Arripe.

