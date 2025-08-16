El peronismo cerró lista de unidad: Jorge Taiana en Provincia, Itaí Hagman en Ciudad para diputados

A horas de producirse el vencimiento para la presentación de listas para candidaturas a nivel nacional para las elecciones del 26 de octubre, trascendieron los nombres de quienes integrarán las listas de Fuerza Patria.

En la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana encabezará la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales. Con un extenso pasado en la militancia justicialista de linaje familiar -su padre fue médico de Perón y él fue detenido durante la última dictadura- se desempeñó como diplomático en la década de los ’90 y fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. En 2019 asumió como senador nacional, reemplazando a Cristina Fernández de Kirchner (que fue electa vicepresidenta). Ocupó su banca hasta el 2021, cuando asumió como ministro de Defensa hasta el 2023.

El segundo nombre en el listado bonaerense, que no escoge senadores este año, quedó para el Frente Renovador: la dirigente massista Jimena López, quien fue funcionaria del Ministerio de Transporte y preside actualmente el consorcio del Puerto Quequén. Ya ocupó una banca en diputados, desde 2019 hasta el 2022. El tercer lugar quedó reservado para el dirigente Juan Grabois, mientras que el cuarto será para actual diputada Vanesa Siley, referenciada con el kirchnerismo.

En la boleta, no aparece un nombre vinculado al gobernador Axel Kicillof hasta el noveno lugar. “Logramos que entren Hugo Moyano y Hugo Yasky. Lo importante fue que hay una sola lista de unidad”, citan fuentes seguras. En contraste, los dirigentes más fieles a Cristina Fernández de Kirchner llenan desde el cuarto hasta el octavo lugar -inclusive-, el décimo y el décimo quinto. En ese marco, Taiana aparece como un candidato al que ningún sector puede adjudicarse.

En CABA

En la ciudad de Buenos Aires, quien encabezará la boleta de diputados nacionales será Itai Hagman. Con orígenes en la dirigencia universitaria (presidió la FUBA), forma parte del espacio Patria Grande, referenciado con Juan Grabois. Fue electo diputado nacional en el 2019 y renovó su banca en el 2023, por lo que tiene mandato hasta el 2027. Su postulación como primer candidato apunta a un posicionamiento en el distrito.

Para el Senado, todo indicaría que el primero en la lista porteña será el actual senador y titular del PJ porteño Mariano Recalde, quien en un escenario de polarización aspira a renovar su banca.

La lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

1. Taiana, Jorge

2. Lopez, Jimena

3. Grabois, Juan

4. Siley, Vanesa

5. Palazzo, Sergio

6. García, Teresa

7. Pietragalla, Horacio

8. Propato, Agustina

9. Moyano, Hugo (hijo)

10. Díaz, Fernanda

11. Galmarini, Sebastián

12. Miño, Fernanda

13. Yasky, Hugo

14. Salzman, Marina

15. Trotta, Nicolás

