El peronismo de la Sexta se reunió en Monte Hermoso: “El espanto nos va a unir”, afirmó Dichiara

29 diciembre, 2022

El peronismo de la Sexta Sección Electoral se reunió el pasado lunes en Monte Hermoso para cerrar el año y comenzar a definir la estrategia de cara al 2023.

El diputado Alejandro Dichiara dijo a LU 24 que en el encuentro se hizo hincapié en que “se debe entender que hay un proyecto nacional colectivo que necesita votos de todos los distritos de la provincia y el país para defender un modelo que combate a lo que no queremos volver: un país para pocos, la timba financiera y que nos maneje el Fondo Monetario Internacional”.

“Vamos a bajar línea para que el que gana gobierna y el que pierda acompaña en estas elecciones primarias y después tenemos que estar todos unidos, no es fácil, pero creo que el espanto nos va a unir”, afirmó.

Dichiara ratificó la necesidad de dar apoyo tanto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como a Axel Kicillof y Verónica Magario.

Entre otros, dijeron presente los intendentes de Guaminí (José Nobre Ferreira), Daireaux (Esteban Acerbo) y Monte Hermoso (Marcos Fernández), el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, el subadministrador del ENHOSA, Néstor Álvarez, y la diputada Maite Alvado.

Por distintos motivos, no participaron los intendentes Julio César Marini (Benito Juárez), Marcelo Santillán (Gonzales Chaves), Pablo Torres (Laprida), Jorge Carrera (Tres Lomas) ni Ricardo Moccero (Coronel Suárez).

Tampoco los senadores Alfredo Fischer y Ayelén Durán, el diputado “Cuto” Moreno, y dirigentes de peso como el camporista Gabriel Godoy, Marisol Merquel, Osvaldo Barcelona, Juan Carlos Pellita y Pablo Garate.

“Hubo algunas ausencias, pero se contó con presencias muy importantes de prácticamente los 22 distritos. A quienes no estuvieron, por distintos motivos, los vamos a invitar a la próxima reunión. La idea es seguir sumando. Tenemos que estar todos juntos para defender este proyecto. Yo hablé con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, que son mis referentes, con Gabriel Katopodis y también con Sergio Massa, todos sabían de esta reunión”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que “hablé personalmente con Pablo Garate para invitarlo y también con “Cuto” Moreno, el último día que tuvimos sesión, y me dijo que hablara con Roberto Fernández, quien no pudo estar presente, pero envió a Alejandro Barragán, presidente del Partido Justicialista, con quien charlé en Monte Hermoso”.

“En ningún momento se habló de candidaturas ni de liderazgos. Se habló de unión y sobre lo que la gente necesita, fundamentalmente ocuparnos del tema económico que es lo que mayormente se reclama”, concluyó.

