El peronismo pide eximición de tasas a comercios por eventuales cierres

19 abril, 2021

Adelantándose a un eventual cambio de fase que aún no ha sido confirmado, el bloque de Todos presentó un proyecto para eximir de la llamada Tasa Unificada para los comercios que se vean afectados por la consecuente restricción de actividades que podría sobrevenir al cambio.

También han solicitado la eximición de los pagos para la renovación de habilitaciones provisorias y una reducción parcial de la Tasa por Servicios Urbanos.

“Ya el año pasado se hizo algo, no tanto como nosotros queríamos; pero en este caso lo que planteamos es la eximición a partir del momento que no puedan abrir, y aunque esperamos que no suceda, lo cierto es que lo que sucede en materia epidemiológica en el AMBA a los 15 días o un mes se replica en el interior provincial, así que no queremos, como el año pasado, correr detrás de la pandemia”, dijo Martín Garate.

Por otra parte calificó de “desafortunadas y agresivas” declaraciones del intendente Carlos Sánchez, y aseguró que “nosotros estamos haciendo propuestas proactivas, no convocamos un comité de crisis paralelo, hacemos reuniones para colaborar con distintas cuestiones, como propuestas para trabajadores a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y esta semana también las tendremos con sanitaristas. Nadie se va a salvar trabajando en forma aislada”.

Finalmente, alertó acerca del “relajamiento” del control del cumplimiento de las medidas de distanciamiento sobre todo en sectores donde este fin de semana se observó a mucha gente.

