El peronismo propone un aumento de cuatro tramos del 10% para las tasas

El bloque de Todos presentó al Movimiento Vecinal una contrapropuesta para el proyecto de Presupuesto 2020, que básicamente contempla un incremento para las tasas municipales en cuatro tramos del 10%, coincidentes en lo temporal con los previstos para los trabajadores (en este caso del 7,5). Pero además solicita un control quincenal por parte del Deliberativo de la compensación de partidas.

“Nos parece desmedido ese 64 casi 65 por ciento de aumento para las tasas, por eso hemos propuesto elevar las tasas en cuatro partes de un 10%, basándonos en tres cuestiones: habitualmente la coparticipación estimada resulta menor que la que finalmente llega, por otra parte hemos buscado argumentos que sostengan ese 65% y no existen, y en tercer lugar entendemos que en el momento que está pasando el país y la Provincia, al que Tres Arroyos no es ajeno, hay que ser prudente con el aumento de las tasas para que no haya un efecto boomerang en la cobrabilidad. El Ejecutivo apunta a la inflación para justificarlo, pero si uno toma cinco años para atrás, o incluso diez y es más todavía, han ido muy por encima las tasas de la inflación, y en los tres ejes más importantes, personal, combustible y la inflación, en ningún caso alcanza para sostener ese 65%. Por eso para nosotros hay que hablar del gasto, por eso es importante que ahora que no es mayoría, el Vecinalismo abra esa discusión”, sostuvo Martín Garate.

Entre otras cuestiones, la bancada de Todos ha planteado la necesidad de crear partidas para viviendas, un fondo de apoyo a clubes y la participación de una comisión asesora en la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo. También expresaron su desacuerdo con los fondos asignados a Discapacidad, adicciones, entre otros ítems.

Respecto de la compensación de partidas, Garate consideró que “para nosotros es la base de toda la discusión: si bien el Ejecutivo tiene la potestad de compensarlas, nosotros pretendemos que esa compensación suba al Concejo cada 15 días”.

Finalmente, y aunque aclaró que el bloque no lo analizó, Garate se mostró proclive a discutir el proyecto de Presupuesto y Ordenanza Fiscal Impositiva en conjunto, sin prórrogas como la que pediría Juntos por el Cambio. “Es importante que el Ejecutivo sepa con qué recursos propios puede contar”, estimó.

