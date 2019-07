“El peronismo quiere mejorar la calidad de vida de la gente” dijo José Díaz, candidato a concejal por el Frente de Todos Chaves

José Díaz, candidato a concejal en primer término por el Frente de Todos de Adolfo Gonzales Chaves, contó detalles de la nueva postulación de Marcelo Santillán, actual intendente del distrito chavense y que va por su reelección, y sostuvo que “el peronismo mejora la calidad de vida de la gente”.



“Estoy desde el año 2011, cuando aún no éramos gobierno, va a ser mi tercer mandato, la verdad que estoy feliz, arranque de menor a mayor, siendo tercero, luego segundo y ahora primero”, le dijo Díaz a LU 24.

“Le agradecemos a muchos compañeros que confiaron, especialmente a Marcelo Santillán, estamos trabajando en este proyecto, con muchas ideas y obras”, explicó, mientras que agregó que “8.000 metros de cordón cuneta, combis que viajan a Tres Arroyos llevando estudiantes, obras en el plano de salud. Son obras importantes y algunas también se terminarán en la próxima etapa”.

“Del 1 al 10 creo que estamos en 8 o 9 puntos en Chaves, cuando uno es político tiene que ser autocrítico y ver en qué cosas tenemos que trabajar más. Marcelo es una persona que ha pensado mucho en el distrito, eso no es un dato menor, siempre es requerido en la provincia de Buenos Aires, tenemos un compañero con mucha capacidad”, sostuvo.

Respecto a las localidades del distrito, Díaz explicó que “nosotros visitamos De la Garma, Juan E. Barra, vemos que son lugares chiquitos pero que ha mejorado mucho la calidad de vida, hay servicios que antes no había”.

“Como vecino tengo el mejor de los respetos con todos, soy de buscar y consensuar una salida para el conjunto de la gente, yo busco que el conjunto esté bien”, indicó.

“El peronismo quiere mejorar la calidad de vida de la gente, nosotros pudimos lograr muchas cosas en esta gestión y por eso creo que nos tienen que votar, es verdad que nos han faltado algunas cosas, me parece muy bien que la gente nos diga lo que no le gusta”, finalizó.