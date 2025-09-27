El peronismo relativiza impacto del apoyo de EEUU a Milei en la elección nacional

27 septiembre, 2025 0

El contundente apoyo político y económico de Donald Trump a Javier Milei, a través de un swap de 20 mil millones de dólares más la posible compra de bonos argentinos, derivó en un proceso rápido de estabilización de la crisis financiera que tenía la Argentina luego de llegar a vender, solo en un día, 678 millones de dólares para sostener el tipo de cambio.

Emotivos, divertidos o nostálgicos: cómo son los primeros spots de los candidatos para las elecciones legislativas de octubre

A comienzos de esta semana, el Gobierno respiró aliviado con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que logró frenar la escalada del dólar, generó una suba en los bonos y una caída en el riesgo país, que había superado los 1000 puntos. La tranquilidad brusca que se generó en los mercados acomodó el escenario económico, que atravesaba un momento de ebullición e incertidumbre generado por crisis de confianza en la gestión libertaria.

Esa estabilidad conseguida, según piensan en el peronismo, no tendrá un impacto real en términos electorales. No habrá más gente votando a los libertarios porque el gobierno norteamericano lo apoye para parar una corrida cambiaria. Eso es lo que creen. Aunque también reconocen que el respaldo que llegó del norte impidió un desbarranque del Gobierno que nadie sabía con exactitud en qué podría haber terminado.

“El acuerdo de Trump con Milei podría ser muy bueno, en términos electorales, si los electores fueran norteamericanos. En muchos lugares ni se enteraron de qué pasó”, sentenció, con fina ironía, uno de los principales candidatos de Fuerza Patria en estas elecciones.

El peronismo porteño espera lograr una elección que le permita el ingreso de cuatro diputados y un senador

En el peronismo creen que el respaldo norteamericano tiene un alto impacto mediático y en el freno de la crisis económica, pero no es palpable en el bolsillo de la gente, que tiene grandes problemas para llegar a fin de mes. Incluso, en la provincia de Buenos Aires, ven que no puede haber un cambio profundo en el resultado obtenido el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por 13 puntos ante los libertarios.

“En dos años no hicieron una medida que toque el bolsillo de la gente. Esto no le soluciona en nada la vida a la gente, pero evita un colapso antes de las elecciones”, precisó una figura importante del peronismo porteño, donde entienden que el acuerdo político alcanzado por Milei no cambiará la ecuación electoral. Al contrario, creen que la delicada situación económica de un sector importante de la sociedad jugará un rol central en los comicios.

En Fuerza Patria hay optimismo moderado respecto a la elección del 26 de octubre. La cuenta que hacen sobre el pasado reciente les da algunos argumentos para sostener esa mirada positiva. “Perdieron ocho de las nueve elecciones desdobladas. Todas previas a la crisis cambiaria. La economía real no les cierra por ningún lado”, explicó un importante dirigente del peronismo nacional.

La proyección es positiva, pero se aferran a la cautela. Nadie pierde de vista que el Gobierno sigue teniendo un importante nivel de apoyo y que hay un sector de la sociedad que ha perdido la confianza en cualquier propuesta vinculada al peronismo. Los daños generados por el último gobierno justicialista aún siguen vigentes en la memoria de varios electores.

Un funcionario influyente del gobierno de Axel Kicillof fue contundente respecto a la influencia del acuerdo con Estados Unidos: “La gente está igual de mal antes y después del viaje de Milei a Nueva York. El problema es la economía real. No hay trabajo, cierran las empresas y muchos no llegan a fin de mes”, sostuvo. Esa idea es la que subsiste en distintos campamentos del peronismo nacional. La cuestión central es la microeconomía.

La oposición peronista, a nivel país, tiene expectativas de ganar en varias provincias como Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Tierra el Fuego, Santa Cruz y Formosa. Y esperan ser competitivos hasta el final en Santa Fe, Entre Ríos y Salta. En el resto de las provincias asumen que la pelea será por el segundo lugar. De esos resultados también depende el acumulado nacional y la cantidad de legisladores que ingresen al Congreso.

En gran medida, esas expectativas se fundaron en el resultado de la elección bonaerense. La diferencia impensada, la falta de reacción del gobierno nacional y el caos que atraviesa la gestión construyeron un escenario inclinado para el Gobierno. Esa debilidad quedó a la vista y revitalizó al peronismo, que con una clase de pragmatismo ha decidido tapar las grietas internas y priorizar la confrontación con el gobierno libertario.

En las semanas que quedan enfrentan el desafío de consolidar la propuesta electoral, extremar la polarización como estrategia política y evitar los errores no forzados en un contexto cambiante para la estabilidad política del gobierno libertario.

Volver