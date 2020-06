“El Perseguidor” llega a la tarde de los sábados de LU 24

19 junio, 2020 Leido: 46

A partir del sábado 4 de julio, Hugo Costanzo con su programa “El Perseguidor” arribarán a la tarde de LU 24. Se trata de una propuesta cultural, con una amplia variedad de música y distintos invitados.

El programa, que se emitirá todos los sábados de 14 a 16 hs a través de nuestra AM, “tendrá un perfil cultural y musical. La música va ir por el lado del jazz también habrá música pop, tango y algún cantante americano”, dijo Costanzo.

“Creo que va a ser una manera de iniciar el fin de semana, levantando un poco el ánimo. Vamos a intentar llevar gente que me de datos, me confirme la cultura de Tres Arroyos”, sostuvo.

Costanzo además adelantó quien será su primer invitada, la directora de Cultura Noemí Rivas.

“Yo no soy periodista, ni locutor, ni conductor de programas, mi información viene por otro lado, aunque uno trata de reinventarse”, explicó, agregando que “también tocaremos el tema de turismo, de viajes, como así también de pintura e historieta argentina”.

Volver