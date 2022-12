El Perseguidor- Programa 122

10 diciembre, 2022

Este sábado, de 21 a 23, El Perseguidor, programa conducido por Hugo Costanzo con la colaboración de Agustina Ortiz, dedicó una noche de música y arte, donde los creadores musicales se inspiran en el arte: la pintura, la escultura, el cine y la literatura.

Todo esto, acompañado por la buena música de intérpretes de todos los tiempos y estilos, como Liza Minelli, Gene Kelly, The Stone Roses, Nat King Cole, The Rolling Stones, Simone Cristicchi, Shakira, Ciudad Jara, Coldplay, Don Mc Lean, Doménico Modugno, The Big Six, Henry Murger, Charles Aznavour, Mitch Miller Orquesta y Bobby Darin.

