El personal de la salud manifestó ruidosamente en caravana por la ciudad (Videos)

30 mayo, 2020 Leido: 1180

Como estaba previsto, y previa concentración en el Círculo Médico de Tres Arroyos, en Avenida Rivadavia al 400, se desarrolló una ruidosa caravana del personal de la salud, la que se replicó en todo el país, en apoyo además del galeno Lucas Figueroa, quien está imputado en la Provincia de Córdoba penalmente por “Propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, debido al brote de COVID 19 detectado en un geriátrico, en Saldan, junto al director médico de ese establecimiento.

LU 24 dialogó nuevamente con la doctora Florencia Fosque, quien indicó que “esta marcha no tiene ningún tinte político, no tiene nada que ver con una marcha opuesta a la cuarentena y no estamos manifestándonos en contra del gobierno, simplemente somos trabajadores de la salud que queremos movilizarnos, queremos solidarizarnos con aquellos profesionales han sido enjuiciados y culpabilizados de contagiar coronavirus, queremos poner a la salud de pie, queremos manifestarnos para demostrar la importancia que tenemos en la sociedad, y que nos apoyen en el reclamo la sociedad, las entidades gubernamentales y las federaciones que nos representan”.

Respecto a Figueroa, dijo que “es un compañero médico que como nosotros tiene poli empleo y se desempeña en el cuidado de Adultos Mayores, trabajaba en geriátricos y en uno de esos l lugares hubo un brote de coronavirus y los medios y la justicia estigmatizaron al profesional y lo acusaron de contagiar.

Le digo a la gente que piense que estamos al frente de la batalla, tratando con sanos y con enfermos, no siempre contamos con el equipo de protección adecuado, como pueden juzgarnos si no adrede contagiamos a los pacientes.

Finalmente, Fosque sostuvo que “no sabemos cómo vamos a seguir, sabemos que nos despertamos, que estamos de pie y vamos a estar cada vez más unidos, y que queremos defender lo que hacemos; amamos la salud, amamos los pacientes y vamos a seguir adelante”.

En Mar del Plata y la CABA

Una nutrida marcha, también en caravana, se realizó en Mar del Plata, concentrándose en el Boulevard Marítimo, frente al Casino y el Hotel Provincial, en tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, médicos, quienes solicitaban “una cuarentena responsable”, y a quienes se sumaron grupos de comerciantes que reclamaban por la apertura de sus locales, se manifestaron en el Obelisco.

Volver