El “Piloto BA” llegó a Claromecó para concientizar en seguridad vial bajo el lema “Cuidate, llegá bien”

20 enero, 2021 Leido: 445

La Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Supply, hizo llegar a Claromecó la campaña “Cuidate, llegá bien”, con su Bus Vial, orientada a la concientización en cuanto a un cambio en la cultura vial para evitar siniestros en las rutas.

LU24 dialogó con “Piloto BA”, un personaje que busca concientizar y educar a los más chicos para generar el cambio en la cultura vial necesario para invertir las estadísticas negativas de siniestros y víctimas de la inseguridad vial, y éste expresó “estamos visitando distintos puntos la costa” y en comentó “desde el primero de enero estamos con esta actividad bajo el lema “cuídate llega bien” tratando de transmitir a los niños y niñas los mensajes de seguridad vial”.

“Seguramente la semana que viene va a haber un cronograma que va a estar publicado con los días que vamos a estar puntualmente en Claromecó” indicó el Piloto BA. “El bus una vez que toca la ciudad queda, hay días donde viene el Piloto BA a dar las charlas, interactuar con los niños, pero después queda con videos itinerantes y promotoras entregando folletos” agregó.

“Uno de los valores que tratamos de transmitirle a los niños, es que el piloto tiene su casco, no muestra su cara, y es lo que queremos transmitir a los niños lo importante de las personas no es lo que se ve físicamente, sino lo que tienen para compartir con los demás, para que se tomen un tiempo en conocer al amigo o a la amiga, y no burlarlo o molestarlo, por eso ellos me aceptan sin ver mi cara, para que los niños y niñas tengan ese concepto de inclusión”, explicó el personaje que le brinda las charlas a los niños, argumentando el porqué de la identidad reservada.

Al finalizar la charla, se entrega un presente a los niños, una bolsita que consta de un parasol, calcomanías para identificar vasos y otras del Museo Fangio y también, hojas para colorear siguiendo la temática de la seguridad vial.

Volver