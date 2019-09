El piloto chavense Mario Reynoso, recordó cómo fue su accidente y agradeció el apoyo de la gente

Uno de los máximos referentes del volovelismo en Adolfo Gonzáles Chaves, Mario Reynoso, sufrió tiempo atrás un impresionante accidente en el avión que piloteaba y en diálogo con LU24 agradeció a todas aquellas personas que colaboran a diario en su recuperación.



“Fue un accidente grave. Hay cosas que son increíbles, pero ocurren. Yo tenía una pequeña falla en el motor, íbamos de Rodríguez a Las Flores, pero a mitad de camino encontré una pista y dije aterrizo acá. Solucioné el problema que tenía y cerré el cajón del portaherramientas y esa puerta quedó mal cerrada y se abrió y me trabó los comandos. Así de simple, arrancó por una pavada como todos los accidentes. No recuerdo más nada y me llevó a no acordarme de más nada y me comí el piso. Tuve fracturas de toda clase. En el diseño del avión la parte del piloto soportó el gran golpe y tengo más secuelas en la pierna izquierda, ya que seguramente intentando solucionar los problemas con la pierna izquierda, el pie lo tuviera aplicado al momento del golpe por eso son más las secuelas en él”, comentó.

Agregó que luego del accidente voló como pasajero en planeador “después de esto fue casi como siempre y muy lindo y me cambió el ánimo pensando a futuro. Quiero agradecer a toda la gente que colaboró conmigo, donando sangre en su momento para mí y a todos los amigos que están activos, para que yo esté bien en este momento”, destacó.