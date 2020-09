El PJ local manifiesta su apoyo a Kicillof y repudia el método del reclamo policial

8 septiembre, 2020

En un comunicado de prensa el Partido Justicialista de Tres Arroyos manifiesta su absoluto apoyo al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y repudia enérgicamente el método elegido para este reclamo de la policía bonaerense, ya que remite a “sensaciones de inestabilidad democrática y a tiempos donde las argentinas y argentinos no admitimos volver”.



A continuación el texto firmado por su Presidenta, Adriana Guerrero:

Desde el Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos manifestamos el absoluto apoyo al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni han acompañado hace tan solo 4 días los anuncios realizados por el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, adelantando que el Gobierno Nacional aportará 37 mil millones de pesos para la formación, mejoramiento del equipo policial y aumentos salariales pertinentes.

Reconocemos la importancia de que los miembros de las fuerzas de seguridad cuenten con un salario digno como todo trabajador y trabajadora del país, mucho más tratándose del personal que tiene la enorme responsabilidad del cuidado de la población. Pero a la vez repudiamos enérgicamente el método elegido para este reclamo, que hasta altas horas de la madrugada han rodeado la residencia familiar de nuestro Gobernador Axel Kicillof.

Como Justicialistas apoyamos cualquier reclamo salarial que reivindique la dignidad de las y los trabajadores, pero no podemos avalar ningún tipo de manifestación que remita a sensaciones de inestabilidad democrática y a tiempos donde las argentinas y argentinos no admitimos volver.

Instamos al diálogo y a la responsabilidad que atañe a las Instituciones del Estado, que deben proteger la seguridad de nuestra población y al necesario equilibrio que deben mantener las Instituciones democráticas.

Consejo Partido Justicialista. Presidenta, Adriana Guerrero.

