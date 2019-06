El PJ y Unidad Ciudadana presentaron crítico informe sobre situación comercial en Tres Arroyos

En la sede del SUTEBA se realizó este lunes una rueda de prensa, en la que integrantes de Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista de Tres Arroyos, presentaron un informe de una encuesta referida a la actividad comercial en la ciudad, efectuada entre los días 7 y 17 de mayo, con el respaldo del Centro de Economía Política de Argentina - CEPA.



El relevamiento fue realizado en un universo de 38 comercios. Fue Guillermo Leguizamón quien informó, inicialmente, dando a conocer un Resumen Ejecutivo de la muestra, y dijo que “el resultado expresa una situación bastante compleja, lo que queda reflejado entre el 66% de los comercios, que presentaron un estancamiento, el 13% un achicamiento y en el total la cifra se refuerza con el 79 % de los comercios que reflejan una dinámica negativa en la evolución de ventas”.

“Sólo el 21 % reflejó un crecimiento normal, lo que se explica cuando varios comercios compiten en el rubro, y cuando alguien tiene que dejar su comercio, en una etapa de achicamiento, otros concentran la oferta de venta, pero la situación es casi de un 80%”, agregó.

“El 58% sufrió una caída de ventas medido en unidades: en este caso un 55% refleja la caída de un 20 a 30 % del volumen de ventas, el 13,6 % entre un 30 y 40%, y en tercer lugar la caída fue de entre un 10 a un 20 %”, especificó.

“Las Fiestas también reflejaron una caída en ventas comparando 2017 con 2018, algunos recuperan un poco el volumen de ventas, pero es llamativo que el 63% de lo relevado tuvo un descenso en las mismas”, sostuvo.

También se indica que “durante 2018 las empresas no realizaron ningún tipo de inversión, fruto de la situación que atravesamos, y las principales variables que afectaron la rentabilidad fueron el costo de los servicios”.

Menos ventas, sin inversión y caída de la rentabilidad

Leguizamón agregó que “un 66% confesó que espera vender menos que el año anterior, y otro dato que refleja la gravedad de esta situación supone que tendrán la posibilidad de despedir a un trabajador.; el 82% refleja que no hará ningún tipo de inversión, en tanto el 44,7 % espera que caiga la rentabilidad en el transcurso de este año”.

Más cifras

Verónica Sandroni dio a conocer a su vez que “en su gran mayoría, el 47 por ciento fueron en el rubro alimentos y bebidas; el 13 % en textiles e indumentaria, el 11% en calzado, marroquinería y artículos del hogar, el 5% en automotores , igual cifra en perfumería y farmacia, y el 8% en otros comercios, y por cantidad de empleados, el 89% tiene de uno a cinco empleados, el 8% entre seis y 8 empleados y el 3% entre 11 y 20 empleados, lo que refleja que la mayoría de comercios tiene pocos empleados”.

Romina Squaglia dijo que “la situación en general durante 2018 arroja que el 66% de los negocios tuvo estancamiento en sus ventas, el 13% un achicamiento y el 21% un crecimiento normal, por lo que nos lleva a la conclusión que un 79% tuvo menos ventas.

Fiestas de Navidad y Fin de Año: resultado negativo

Facundo Elgart, en tanto, acotó que “respecto a la comparación anual de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2017/2918, hubo una disminución del 63% en las ventas y solamente un aumento del 11% que se debe a que había menor oferta por locales cerrados o por falta de mercadería en ciertos locales, y no variaron sus ventas un 26%, lo que refleja una gran caída, porque en las Fiestas los comercios intentan emparejar lo malo que había sucedido en el año”.

Sin expectativas ni expansión

En lo que refiere a las expectativas a futuro, Elgart dijo que “el panorama es bastante desalentador: el 66% espera vender menos que el año anterior, algo llamativo, y el 84,2 se mantendrá igual, sin expectativas de inversiones, y en un 42% dice que la rentabilidad no variará y un 47,4 que disminuirá; asimismo, el 94,7% sostuvo que no expandirá su negocio”.

Guerrero: “Trabajaremos sobre los datos y planificaremos salidas a esta situación”

La titular del Partido Justicialista, Adriana Guerrero, a su turno, dijo: “queríamos tener datos concretos, esto es un trabajo espectacular de los chicos de Unidad Ciudadana y el CEPA, el Centro de Economía Política de Argentina, que dan a conocer lo que realmente sucede en la ciudad, sabemos que estamos en crisis, y que es un momento muy difícil, por lo que a partir de ello lo que queremos hacer es trabajar con esa base de datos y planificar qué salidas podemos encontrar a esa situación”.