El plan brasileño para hacer del Minella uno de los mejores estadios del mundo

Dotados con una espalda financiera por demás amplia, los capitales brasileños que integran Minella Stadium SA acaban de asumir el control del estadio José María Minella, en la bonaerense Mar del Plata, y poco a poco comienzan a conocerse más detalles de los cambios que aplicarán a ese complejo deportivo. El mismo grupo también se hizo con el control del Polideportivo Islas Malvinas. Minella Stadium SA se hizo con una concesión por 30 años con posibilidades de extender ese dominio por otros 10. En ese lapso abonará un canon fijado en 120 millones de pesos. Los inversores en cuestión se comprometieron a hacer de la cancha uno de los mejores estadios del mundo y para eso concretarán inversiones del orden de los 25 millones de dólares.

En una primera instancia, se iniciarán labores para cambiar el área techada del estadio, además de efectuar cambios en el terreno de juego para ampliar la capacidad de espectadores. Al mismo tiempo, los brasileños evalúan efectuar torneos de verano que, además de los equipos argentinos, incluyan también a clubes del país vecino.

El Minella será un estadio para espectadores sentados

De acuerdo con el plan acercado por Minella Stadium SA a la municipalidad de General Pueyrredón, uno de los cambios más potentes que tendrá el estadio estará en que se generará una capacidad de 31.000 espectadores sentados. En ese marco, se eliminarán las cabeceras populares y todas las tribunas convergerán en plateas.

También se creará una platea preferencial de 2.254 butacas, a nivel del campo de juego y sobre la actual fosa, que se cubrirá con una losa. Por otro lado, se retirará el actual techo de la platea y se instalará uno nuevo, se creará un sector de palcos y hospitalidad en la actual platea cubierta”, indicaron fuentes marplatenses.

“A futuro se prevé la creación de un segundo nivel VIP con forma de semianillo sobre las actuales populares y la platea descubierta. Las obras incluirán, también, el cambio del campo de juego, un nuevo sistema de riego e iluminación, además de refacciones en bufetes, vestuarios y baños”, añadieron.

Para el Polideportivo Islas Malvinas el plan contempla, por ejemplo, el refuerzo de la estructura general del sitio de modo tal que pueda soportar cargas mayores durante eventos. Se instalarán pantallas LED perimetrales y tipo cubo en el centro del estadio, tal como se utilizan en la NBA. También se implementará un nuevo sistema de iluminación y sonido de alta calidad.

La idea de Minella Stadium SA es que ambos complejos sean base de hasta 95 eventos al año. “Se prevé la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos de gran escala, como partidos internacionales, recitales, torneos de rugby, vóley, pádel, espectáculos de la UFC, patinaje, festivales musicales y religiosos”, indicó la concesionaria.

Vuelven los clásicos y partidos internacionales al Minella

Siempre de acuerdo con fuentes marplatenses, los partidos de fútbol más relevantes volverán a utilizar ese escenario a partir del verano de 2027. Y, dado el origen de los principales inversores, se pondrá en consideración la posibilidad de que equipos brasileños como Palmeiras, Fluminense, Flamengo y Corinthians, también participen de los torneos estivales.

Minella Stadium SA fue la única firma que se presentó a la licitación para recuperar al emblemático estadio marplatense.

La sociedad se encuentra conformada por el Grupo Revee, perteneciente a un poderoso fondo de inversión de Brasil con negocios en el ámbito de la infraestructura deportiva y el entretenimiento, y la compañía local Pro Enter.

Según se indicó, el fondo inversor extranjero tiene experiencia en la modernización de estadios en Brasil, y la del Minella sería su primera inversión fuera de su país, contando con la participación del empresario Eduardo Spinosa y el estudio jurídico Claria & Trevisán.

Entre otras operaciones, Grupo Revee llevó a cabo la modernización de estadios en Brasil como el Allianz Parque y la Fonte Luminosa de Araraquara, y también integró una sociedad que reformó el Canindé, propiedad de la Associação Portuguesa de Desportos en Sao Paulo.

Por su parte, Pro Enter se dedica a la comercialización y producción de eventos deportivos, fundada y dirigida por Javier Schmidt y Diego Ávila, ambos con pasado en Torneos.

