El PM Team, con buenos logros en la Carrera de la Mujer en Necochea

9 marzo, 2026 0

Varias atletas de PM Team dijeron presente en los 6 KM de esta linda jornada, representando al equipo con mucho esfuerzo y estos resultados:

Giuliana Datri: 2ª en su categoría y 10ª en la General. Tiempo: 28´38¨

Celeste Arias: 4ª en su categoría y 15ª en la General. Tiempo: 29´14¨

Agus Lusi: 5ª en su categoría y 24ª en la General. Tiempo: 30´53¨

Maga Molfese: 6ª en su categoría y 26ª en la General. Tiempo: 31´09¨

Romi Giménez: 4ª en su categoría y 29ª en la General. Tiempo: 31´28¨.

Volver