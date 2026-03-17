El PM Team en la Adventure Race de Tandil
Integrantes del PM TEAM dijeron presente en Tandil en la Adventure Race en dónde participaron más de 4.000 corredores.
Celeste Arias
Matías Ibarlucia
Pablo Morcillo
Erica Mandrini
Alberto Stemphelet
Juan Durando
Florencia Sagasti
Pau Pascuali
Cristina Gagliardi
Gabino Rodríguez
Natalia Ross
Nahuel Borcano
Gonzalo Rodera
Víctor Marchetti
Caro Ielmini
Felipe Arenzana
Flavia José
Paula Cima
Marcos Pereyra Sánchez
Tomás Vispo
Pablo Castillo
Agustina Aguilar
Bauti Tripodi
Marina Cortadi
Fabián Guai
Santi Aguinaga
Martín Sanchez
Nataly Villanueva
En los 29K:
Maxi Fioriti
Juan Lopez
Diego Muda
Alfonso Ferrari
Podios:
Erica Mandrini 2da. en su categoría y 6ta. en la general. Tiempo 55:29
Pablo Morcillo 3ro. en su categoría. Tiempo 55:42
También corrieron los chiquitines aficionados Fran, Pili, Chloe, Emi y Mate.