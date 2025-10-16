El Polideportivo Municipal se llama Carlos Rivada

Este jueves en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, fue aprobado el proyecto de denominar al Polideportivo Municipal con el nombre de Carlos Rivada, el tresarroyense desaparecido junto a su esposa Beatriz Loperena durante la dictadura cívico-militar.

El nombre había sido sugerido por entidades de Derechos Humanos, teniendo en cuenta además la cercanía con la Plaza de la Memoria de nuestra ciudad, y como una manera de rendirle permanente homenaje a quien se destacara asimismo en fútbol y básquet en el Club Huracán de Tres Arroyos.

