El polideportivo tendrá su acto de apertura con un espectáculo en el que participarán 500 personas

La obra del polideportivo pasó de ser un sueño a una realidad. Localidades vecinas como Adolfo Gonzales Chaves, San Cayetano o Benito Juárez contaban con su polideportivo y tras mucho esfuerzo y trabajo llegó la hora de que Tres Arroyos se sume a esta lista. A las 18.30 hs de este domingo se abrirán las puertas del lugar, mientras que desde las 19 se pondrá en marcha el acto protocolar con participación de colegios de la ciudad, clubes y escuelas deportivas de la Municipalidad, también habrá discursos y una bendición ecuménica. Luego llegará el turno de un importante espectáculo del que participarán alrededor de 500 personas.



El anuncio oficial fue realizado en una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, el director de Deportes, Guillermo Orsili, y dos de los organizadores del espectáculo principal, Juan Carlos Caruso y Martín Rodríguez Blanco.

“Creemos que el lugar va a estar colmado”

En primer término, Fernández manifestó que “realmente es un momento muy grato para todos, después de tanto trabajo. La obra del polideportivo lleva casi tres años, es importante valorar la decisión del intendente, que planteó esta obra hace más de 10 años, después de todo lo que sucedió en la economía del país, estamos finalizando el polideportivo”.

“Estamos a un paso de poder terminarlo y que sea uso de toda la comunidad educativo, del distrito y de los colegios de nuestra ciudad. La invitación para la comunidad es para el día domingo, a las 18.30 se estarán abriendo las puertas para el público en general, es un lugar cerrado que tiene una capacidad limitada”, sostuvo.

“Creemos que el lugar va a estar colmado, vamos a tener un espectáculo artístico de alto nivel en Tres Arroyos con valores locales”, dijo Fernández al tiempo que agradeció a Juan Carlos Caruso, Martín Rodríguez, Héctor Somovilla y Andrea Tolosa por su participación en la organización del espectáculo.

“Esto es una obra para que la mayor parte de los tresarroyenses participe. La comunidad cultural y deportiva de la ciudad va a estar representada”, indicó.

Al ser consultado por el nombre del polideportivo, Fernández dijo que “será una cuestión a resolver, nos hemos ocupado de la obra”.

“Cumplir con la palabra”

A su turno, el director de Deportes, Guillermo Orsili, explicó que “estoy orgulloso de la decisión que el intendente tomó y ha cumplido con la palabra, que en estos tiempos no es algo muy natural. Mi análisis como profesor de educación y física y director de deportes es que este lugar va a enaltecer las disciplinas deportivas de la ciudad”.

“Tenemos una cancha de básquet profesional, una de volley, una de handball y una de futsal. Para las prácticas de las escuelas, que hay muchas que no tienen su lugar propio, ahora van a tener un lugar para que la clase sea totalmente beneficiosa para los alumnos y los profesores”, agregó.

“En el lugar de forma paralela puede haber tres canchas de básquet y cuatro de volley, se puede trabajar de una gran manera. Estoy muy feliz, en los tiempos que corren inaugurar una obra de esta magnitud me parece algo muy positivo”, indicó, al tiempo que agregó que “esperamos que se haga un buen uso del espacio y que haya un excelente cuidado del lugar”.

Además Orsili aprovechó la ocasión para informar que la Dirección de Deportes se trasladará al polideportivo.

“Es un hecho histórico”

Por su parte, Juan Carlos Caruso, encargado de la organización del evento, dijo que “cuando fuimos convocados por el jefe de Gabinete para plantearnos este desafío, queríamos hacer un planteamiento artístico y deportivo, consideramos que esto es un hecho histórico”.

“Uno siempre va creando historias, como tresarroyenses estamos comprometidos a dar algo de lo que hemos recibido. Teníamos que involucrar a todas las personas que quieran estar, el espectáculo cuenta con alrededor de 500 personas en acción”, sostuvo, al tiempo que agregó que “también convocamos a Emiliano Videla, este espectáculo está acompañado por video, y también a Roberto Pissani para que haga de nexo entre nosotros y el Municipio. El espectáculo dura alrededor de 45 minutos, es una historia que tratamos de hacer”

“La llama olímpica es la representación del deporte, nosotros vamos a hacer una representación de ese fuego. La humanidad le devuelve el fuego al dios Zeus en forma de deporte. Vamos a representar nueve deportes, los más importantes que creemos, eso está acompañado con un gran aporte de video, pantalla y sonido”, dijo.

De este espectáculo participarán la Liga Regional de Fútbol, la Asociación de básquet de Tres Arroyos, la Escuela de Danza, la Escuela de Patín Artístico, la Escuela de Gimnasia Artística, la Escuela de Telas, además se podrán apreciar disciplinas como atletismo y rugby, mientras que el volley y el handball estará representado por el CEF N° 1, también estarán las Escuelas de Taekwondo, Zumba y Danza Árabe. “Hay muchísima gente involucrada de cultura y deporte, tenemos que mover ese grupo de personas”, sostuvo.

“Estamos poniéndole todo el esfuerzo posible, somos gente de Tres Arroyos que vamos a demostrar que cuando se quiere se puede. Somos la mayoría gente amateur trabajando en esto, le ponemos amor al arte”, argumentó.

Además el jefe de Gabinete destacó que el trabajo de los que participan en el espectáculo es totalmente ad honorem.