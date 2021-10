El precio del vino se incrementó tres veces en los últimos seis meses

El precio del vino registró tres aumentos en los últimos seis meses. Así lo confirmó a LU 24 el sommelier Leandro Fernández, propietario de las vinotecas El Buen Vino y Los Toneles, quien dijo a LU 24 que “si bien para otros rubros esto puede ser común, en el nuestro es raro”.

Explicó que “en los últimos dos meses ha dado un salto bastante importante, porque a los problemas que tiene como cualquier otra industria se sumó que hubo incendios y desabastecimiento de botellas de vidrio, entonces hay mucho vino y no se lo puede embotellar”.

“Desde que yo trabajo, hace 15 o 16 años, nunca había pasado algo así. Si es una problemática que a las botellas de los vinos y de los espumantes, incluso de las cervezas, solo las fabrican dos empresas en Argentina y según el negocio que hagan con los distintos clientes que tienen es que afecta más o menos. Suele ocurrir que como las empresas grandes consumen tantas botellas, las bodegas chicas no tienen como embotellar, eso es bastante habitual, pero ahora directamente no hay y eso ayudó, en un contexto raro, a que aumente el precio”, sostuvo.

Además, Fernández advirtió que hay faltante de champagne y de sidra. “Para esta época del año ya tendría que tener el depósito lleno de sidra y ni siquiera hay precios”, precisó.

Respecto a si el vino se compra más por precio o por calidad, manifestó que “en nuestro lugar es más por calidad pero a nivel general se consume más por precio, ya que acompaña la realidad del país. Nosotros estamos vendiendo muchísima damajuana, que es un vino de muy buena calidad a bajo costo, y por lo general eso va de la mano cuando no está todo muy bien en otros aspectos. En ese segmento se consume por precio. Comprar una damajuana barata vale $600 y la más cara $1.000, entonces el salto de gama no es tanto y por ahí la gente opta por la más cara porque sabe que va a consumir un producto mucho mejor”.

Finalmente, indicó que el precio de los vinos más costosos que venden ronda los 10 mil pesos, aunque aclaró que “los tengo casi de exposición”. “Vino caro que se venda habitualmente vale entre 2.500 y 3.000 pesos, mientras que el champagne más costoso que tenemos es el Dom Pérignon a 35 mil pesos”.

