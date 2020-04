El presente del Rotary Club Tres Arroyos Libertad en el marco del Covid-19

18 abril, 2020

El Presidente de Rotary Club Tres Arroyos Libertad, Roberto Kristensen, habló con LU 24 del presente de la entidad en el marco de la pandemia por Coronavirus.

“Estamos viviendo un momento muy complicado en la cual hay que tomar distintas situaciones, no se puede trabajar de la manera que lo hacíamos, ya nuestras reuniones pasaron a ser totalmente virtuales, la ventaja que tiene es que es más fácil comunicarnos y organizar una reunión y no necesariamente como lo veníamos haciendo. Es muy distinto trabajar así, pero vamos aprendiendo todos y estamos entramos en un mundo distinto. De acá en más va a ser un antes y un después”, contó.



Además dijo que son parte del comité de emergencia que convocó el municipio: “Hemos sido invitados junto a otros clubes de servicio, y en todo esto, tanto la Municipalidad como las iglesias, de pronto están conociendo un poco más a fondo a las instituciones que están pasando por un momento tan difícil y que hay que ayudar”.

“El ingenio que hay que poner en todo esto es muy importante y son cambios a los que hay que acostumbrarse, y creo que esto va para mucho tiempo. Uno quisiera ayudar mucho más, evidentemente no se puede por la misma situación. Trataremos de estar presente y colaborar y seguir trabajando para lo que estamos los clubes de servicio”, concluyó.

