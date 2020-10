El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, en un Zoom con LU 24

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja bonaerense, Maximiliano Abad, y el diputado Emiliano Balbín se mostraron a favor del regreso de la actividad presencial en las escuelas de la Provincia, aunque advirtieron que la decisión “llega tarde”. Se refirieron también a la necesidad de planificación e infraestructura sanitaria para la temporada estival en la costa bonaerense, y abordaron distintos temas con un fuerte hincapié en la necesidad de profundizar la autonomía municipal “para que los intendentes no sean rehenes de las decisiones del gobernador”. Fue en una entrevista por Zoom de la que participó, en la tarde de este viernes, LU 24 y otros medios de comunicación de la región.



“Hoy los intendentes están atados de pies y manos y no pueden tomar sus propias decisiones respecto a las fases del aislamiento”, advirtió Abad. Y aseguró que de contar con autonomía para hacerlo, podrían planificar adecuadamente la respuesta sanitaria necesaria para, por ejemplo, enfrentar una temporada estival con protocolos específicos para cada zona. “Los protocolos de los guardavidas, por ejemplo, pueden ser los mismos para toda la costa. Pero hay situaciones que requieren tratamiento particular; el intendente Yeza, por ejemplo, en Pinamar, ha resuelto ya prohibir la circulación de cuatriciclos y UTV en los médanos por el índice de accidentes que se provocan y que ocupan camas que se pueden llegar a necesitar para el COVID”, ejemplificó.

Con respecto a la vuelta a las aulas, advirtió Abad que “siempre tuvimos la postura de que los alumnos debían volver, no sólo para adquirir nuevos conocimientos sino para no perder los ya adquiridos, y porque es un deber moral plantearlo: los sectores menos pudientes son los que más se perjudican cuando hay brecha educativa. Con la brecha educativa se profundizan las diferencias sociales”.

“Es una buena noticia la decisión del Consejo Federal de Educación, aunque llega a destiempo, pero no podemos permitir que se demore más el regreso a las aulas porque se hipoteca el futuro”, sostuvo el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados.

Por su parte, Emiliano Balbín profundizó en algunos aspectos vinculados a un proyecto que presentó sobre cannabis medicinal, y se expresó en la misma sintonía que Abad en torno a los temas vinculados a educación y salud.

