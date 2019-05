El presidente del CUCAIBA resaltó la importancia de la donación de órganos

Luego de haberse conmemorado este jueves el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que desde el año 1998 se celebra el 30 de mayo, constituido en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en Argentina.



LU 24 habló con el presidente del CUCAIBA, Hugo Petrone, quien describió las actividades realizadas al efecto, y llamó a concientizar a la población sobre la importancia de ser donantes para prolongar la vida de quienes necesitan de un trasplante.

“Empezamos el viernes de la otra semana, y como nunca tuvimos tanta demanda en tantos hospitales, en muchas ciudades, que se sumaron como todos los años creo que en esta oportunidad la sanción de la llamada “Ley Justina” le dio un plus dadas las actividades y charlas que hicimos, por lo que eso incrementó lo que se realiza cada 30 de mayo”,

dijo Petrone a la radio.

Incremento por la “Ley Justina”

“Notamos un incremento ante la vigencia de la ley desde el 3 de agosto de 2018, y siempre la demanda va a existir de órganos para trasplante, no tenemos un techo y en ese sentido la ley le ha dado mucha importancia a nuestra actividad”, sostuvo.

“Estoy en esto hace 30 años, y más allá de esta ley, el tema está en los medios, en la comunidad, damos charlas en hospitales, colegios secundarios, por lo que creo que se tiene conciencia y ahora estamos más obligados, ya que la nueva ley dice que si uno no dice que no, es donante, por lo que estamos haciendo difusión, ya que uno puede emitir su decisión en el sitio miargentina.com y en el RENAPER, el Registro de las Personas, en el país se expresaron más de un setenta por ciento por la positiva, y la ley le da como un plus para que haya un efecto multiplicador; hay personas que no quieren ser donantes, pero eso es personalísimo”, manifestó.

Pedidos y capacitaciones

“Tenemos pedidos constantes de la comunidad y un área de capacitación para los coordinadores hospitalarios, y como parte de la misma se dan charlas, y se ofrece el CUCAIBA para que profesionales se capaciten en la práctica, y de hecho vienen y participan de operativos, de ablación, ya que la Provincia es la que màs operativos tiene de recuperación de órganos y tejidos del país”, dijo.

Listas de espera

“Hay listas de espera, compuesta por unas cinco mil personas, las más voluminosas son las de hígado y córnea, luego sigue hígado, corazón, páncreas y pulmón, y la más pequeña es la de intestinos”, manifestó.

“Es un acto altruista, en momentos en que hay tanto individualismo”

“Siempre estamos en contacto con las dos caras de la situación, que en algunos casos es muy dura, pero la vida es así, y además, como mensaje a la gente joven hay que resaltar tener actitud solidaria; la gente que dona no lo hace con fines económicos, sino el sólo hecho de donar para que varias personas se beneficien a través de un donante y mejoren su calidad de vida; es un acto altruista, en momentos en que hay tanto individualismo”, concluyó el profesional médico.

Después de la muerte hay posibilidades y el mejor lugar para esos órganos es el cuerpo de otras personas que lo necesitan para seguir viviendo”.