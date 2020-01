El presidente del Oriente Fútbol Club destacó el apoyo brindado al concurso pesquero

19 enero, 2020 Leido: 96

Horacio Botas, presidente del Oriente Fútbol Club, habló con LU 24 y destacó que “estamos todos disfrutando de este concurso de la mejor manera, no esperábamos semejante día, el clima nos acompañó muchísimo, hace mucho tiempo que no veía a Marisol con tanta gente, calculo que hoy hay entre 10 o 12 mil personas, considerábamos a Marisol como un balneario chico pero es evidente la gente lo ha elegido; si bien no es la cantidad de pescadores que esperábamos, sabemos que la situación es muy difícil pero las 753 cañas son más que importante, si bien las piezas grandes no aparecieron hasta último momento se dio muy buena pesca”.



“Apostamos a que participe la familia”

“Apostamos a que participe la familia. y c dando buenos premios a la dama y al cadete; estamos en un lugar bárbaro para disfrutar, ellos están tranquilos, es raro que se pierda un chico, nosotros disfrutamos de todo esto, creemos que nuestras playas son para tener en cuenta por la tranquilidad, siempre se miran a las playas grandes pero acá podemos disfrutar de otra manera”, dijo.

Agradecimiento a la comuna dorreguense

Siempre tenemos que agradecer a la Municipalidad por toda la mano que nos da´, no sólo para el concurso, el subdelegado Rulo Delgado acomodó las bajadas, y estuvo pendiente en todo momento, el delegado Patricio Bertone nos acomodó el camino en la semana, por lo que ellos también participan de lo que es el armado del concurso”, concluyó.

Volver