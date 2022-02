El Presidente pidió que los créditos internacionales “no condicionen el desarrollo de los países”

El presidente Alberto Fernández consideró “imprescindible” que los créditos internacionales “no condicionen los procesos de desarrollo, equidad y justicia social de los países”, y reclamó garantizar “un acceso universal a las vacunas contra el coronavirus”, al participar de forma virtual de la sesión de apertura del Foro Mundial para una Recuperación centrada en las Personas, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



“Resulta imprescindible que los créditos internacionales no condicionen los procesos de desarrollo en crecimiento, equidad y justicia social. Este debe ser un camino a transitar por la comunidad internacional. Solo así podremos concretar políticas orientadas a realidades tangibles, lo que se ha denominado como el ‘acelerador de empleo’, señaló el Presidente en uno de los tramos más salientes de su alocución.

“Por este motivo, en la negociación con el FMI hemos preservado los derechos de los trabajadores y de los grupos más vulnerables, pero también al capital productivo, estableciendo las condiciones para una estabilidad financiera que propicie la tranquilidad de los negocios y las inversiones necesarias para crecer. También hemos preservado las funciones del Estado y su participación en el desarrollo”, remarcó.

El Jefe de Estado consideró además que en la actualidad, “la arquitectura financiera internacional es la que marca los desequilibrios y no acompaña a la economía real y mucho menos a la Justicia Social”.

“La Argentina se encuentra en el proceso de negociación de su deuda externa y busca los equilibrios redirigidos hacia el espíritu de la nueva normalidad que las Naciones Unidas pregonan”

El Señor Secretario General (Antonio Guterres, quien expuso en este foro) en su intervención nos habla de la necesidad de la Reforma de las “Finanzas Globales” sosteniendo que el sistema financiero mundial está ‘moralmente en quiebra, favorece a los ricos y castiga a los pobres'”; expuso el mandatario.

Para Fernández, “estos desequilibrios no son un error sino una característica del sistema financiero mundial” y evaluó que son también “el resultado de una desconexión entre la economía real y la financiera, entre los trabajadores y los mercado monetarios”.

El Presidente señaló que “éste debe ser un camino a transitar por la comunidad internacional. Solo así podremos concretar políticas orientadas a realidades tangibles, lo que se ha denominado el acelerador de empleo”.

Fernández planteó que las Naciones Unidas lance una iniciativa para “abordar la discusión de la deuda y el crecimiento económico con justicia social y la arquitectura de los órganos financieros internacionales, con participación de los actores del mundo del trabajo de la economía real”.

También propuso “impulsar a través de este Foro una iniciativa internacional que asegure, efectivamente, el acceso universal a las vacunas contra la Covid-19 siguiendo los lineamientos de la ONU”.

El Presidente participó de forma virtual del Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las Personas, organizado por la OIT, que congregó a jefes de Estado y de Gobierno, directores de organismos y bancos multilaterales, dirigentes y trabajadores para proponer acciones y reforzar la respuesta de la comunidad a la crisis de la Covid-19 en todo el mundo.

“La transición hacia la nueva normalidad debe realizarse sin imposiciones de unos sobre otros y a través del Diálogo Social institucionalizado e integrativo para lograr el equilibrio entre la producción y el trabajo en un marco de respeto y de los intereses de ambas partes”, apuntó.

El Presidente pidió “establecer una hoja de ruta para movilizar los fondos necesarios del sistema internacional para ser volcados al desarrollo y la producción que acompañe a los países en su transformación hacia una economía verde”.

Al respecto, reclamó en este Foro “impulsar a nivel nacional el Diálogo Social Institucional para procesar las transiciones económicas, sociales, técnicas y ambientales que atraviesan al mundo del trabajo y sus efectos en los trabajadores y las empresas”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó la participación de Fernández en este Foro Mundial al valorar “los conceptos claros” que el mandatario formuló sobre “el trabajo y la justicia social, en el contexto de pospandemia y las negociaciones con el FMI”.

Fernández compartió panel con los presidentes de Suiza, Ignazio Cassis; Senegal, Macky Sall; Indonesia, Joko Widodo; y el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

El Foro Mundial para una recuperación centrada en las personas mediante el refuerzo de la cooperación multilateral y tripartita contó además con intervenciones de empresarios y sindicatos, además de la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva; el secretario General de la ONU, António Guterres; el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y el director General de la OIT, Guy Ryder, entre otros.

