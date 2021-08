El Presidente puso en marcha el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza

16 agosto, 2021 Leido: 1

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la ciudad de González Catán, en un moderno edificio construido por el Municipio de La Matanza donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.



“Tenemos que celebrar que un lugar de esta naturaleza se acerque a los vecinos para que sus hijos puedan estudiar sin necesidad de trasladarse”, destacó Fernández.

Recordó que en los años de la presidencia de Néstor Kirchner “empezamos a fundar universidades en muchos lugares del país porque las sociedades del futuro van a ser ricas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

“Cuando llegamos al gobierno este lugar no funcionaba por una decisión política. Estaba todo hecho y desde 2016 el municipio empezó a penar para que se habilite. Tuvimos que llegar nosotros para que este centro universitario se habilite”, celebró.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Educación, Nicolás Trotta; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; y el coordinador del CUDI, Jorge Steiman.

Durante el acto, autoridades nacionales firmaron el convenio para la instrumentación de la iniciativa con los rectores Alberto Barbieri (UBA); Héctor Aiassa (UTN); Walter Wallach (UNAHUR); Alejandro Villar (UNQUI) y Darío Kusinsky (UNPAZ).

El objetivo de este centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud.

Durante su exposición, Kicillof expresó que “esta universidad que se abre son más derechos en la provincia de Buenos Aires”. “Es muy importante porque significa transformar la realidad de la provincia, de La Matanza y del país”, subrayó.

“Nuestro desafío es seguir profundizando la democratización de acceso al derecho humano que es la educación superior”, expresó Trotta, y resaltó que “casi 10 mil jóvenes y trabajadores cerca de su hogar van a poder acceder a una educación que permita una transformación social.

Al precisar el origen de esta iniciativa, Espinoza explicó que “La Matanza empezó a pensar un plan de desarrollo estratégico hace 10 años, y parte de ese plan era realizar una revolución en educación”.

“Este hermoso edificio estuvo terminado en el año 2015, pero no nos dejaron abrirlo” a causa de “ese modelo de Argentina para unos pocos, y no de una Argentina para todos”, señaló el intendente y remarcó: “Estos jóvenes talentos van a poder generar que la Argentina despegue definitivamente”.

La sede del CUDI, que se encuentra en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3, cuenta con tres pisos, 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos. Posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre.

Además, su área de investigación contará con dos Laboratorios de física y química para las carreras de Biotecnología y Tecnología de los alimentos; un laboratorio de alimentos para la carrera Tecnología de los alimentos; y un laboratorio de informática para las carreras Producción y Diseño de Videojuegos y de Sistemas Informáticos.

Previo al inicio del acto, el Presidente realizó una recorrida por el vacunatorio del predio del CUDI, donde ya se lleva adelante el Plan Estratégico de inmunización para combatir el COVID-19 que despliega el Gobierno nacional en todo el país.

Volver