El presitigioso guitarrista Omar Cyrulnik en Tres Arroyos

25 octubre, 2024

El Conservatorio de Música de Tres Arroyos y la Dirección de Cultura, Educación y DDH presentan al prestigioso concertista de guitarra Omar Cyrulnik en el marco del Ciclo de Conciertos que se está desarrollando durante este año.

En diálogo con LU 24, el profesor Matías Liva invitó a presenciar el evento que se realizará este sábado desde las 20 en el Centro Cultural La Estación, Av Ituzaingó 320. El valor de la entrada es de $5000 y las anticipadas, a $4000, se pueden adquirir comunicándose mediante Whatsapp al 2983-592016.

Además, a partir de las 16, Cyrulnik estará brindando clases de Guitarra y Música de Cámara, los interesados pueden comunicarse al teléfono mencionado.

Sobre Omar Cyrulnik

Músico, guitarrista, director, productor artístico.

Nace en Buenos Aires. Su extensa carrera lo lleva a presentarse en recitales solista, acompañado por orquesta o en formaciones de cámara en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Alemania, Finlandia, Polonia, Italia, Israel, Egipto, Indonesia, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, etc.

Las mas prestigiosas academias, universidades y conservatorios del mundo lo convocan como profesor invitado: Mozarteum de Insbruck, New South Wels University, Melbourne University, Ohio State University, Rubin Academy of Jerusalem, Conservatorio Monteverdi di Bolzano, Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, Yakarta Kensenian Institute, Classical Guitar Society of Sydney, entre otras.

Ha sido Director del Centro de Experimentación del Teatro Colón, Asesor de la Dirección General de Enseñanza Artística del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., Secretario Académico del Dpto. De Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, Director de la Academia DIMA de Arezzo,

Se desempeña como Profesor Titular de las Cátedras de Guitarra y Música de Càmara en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes y del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Es Profesor titular de la Diplomatura en Música Contemporanea del CSMMF. Es profesor de guitarra del Ciclo Superior de la Accademia DIMA di Arezzo.

Es Director Artístico de los Festivales 7 Noches de Cesena, Italia; Rosetto de la Musica, San Pancrazio, Italia; Musica de Sol a Sol, Monte Hermoso, Argentina; Escuela de Música de Verano, Sierra de la Ventana; Argentina.

Ha sido destacado como Jurado de los Concursos Internacionales: Dr. Luis Sigall (Chile), Michelle Pittaluga (Italia), Arianne Urshalmi (Israel), Kryzowa Festival (Polonia). Miembro invitado del CAMU/UNESCO (2004). Es consagrado Embajador de Paz, por la Fundacion Mil Milenios de Paz/UNESCO por la dirección artística del proyecto Breves Músicas (música en los hospitales porteños) de la DGEArt (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) (2011)

Guitarra Criolla (Acqua Records, Argentina), Mares Música de Australia y Argentina (producido por la Embajada de Australia en Argentina), Omar Cyrulnik/Marcela Fiorillo en vivo en La Scala de San Telmo, Verdemar Música de los Italianos en la Argentina (Beat Records, Roma), etc. Son algunos de sus cd´s actualmente distribuidos en todo el mundo.

El 14 de Marzo de 2014 ofrece el I° Concierto Homenaje al Papa Francesco en el Oratorio del Gonfalone, Roma. A partir de esta experiencia el sello romano Beat Records produce y edita su último CD “Verdemar, la música de los italianos en la Argentina”. En ocasión del primer aniversario de la asunción del nuevo Papa entrega a éste en mano una copia de dicha producción dedicada especialmente al fenómeno de la inmigración y la diversidad cultural del planeta.

Omar Cyrulnik es endorser de la prestigiosa firma francesa de cuerdas Savarez y actualmente su intensa actividad profesional hace que su residencia se reparta entre la ciudad de Buenos Aires, Argentina y la ciudad de Arezzo en la Toscana, Italia.

