El primer ingeniero del Instituto Tecnológico del Sur fue un tresarroyense y se recibió hace 68 años

24 octubre, 2021 Leido: 423

Hace 68 años, en octubre de 1953, rindió su última materia el joven Nereo Parro, oriundo de Tres Arroyos, completando sus estudios de ingeniería electromecánica y siendo el primer ingeniero egresado del Instituto Tecnológico del Sur (ITS). Base de la Universidad Nacional del Sur, el ITS comenzó a funcionar en 1948, en el edificio de Rondeau 29. Parro fue uno de los primeros estudiantes de la casa. Por eso aquella tarde del sábado 10 de octubre de 1953, cerca de las 17, un clima de tensión recorría los pasillos de la casona. “Parro rinde la última materia”, comentaban las decenas de estudiantes que esperaban ansiosos el resultado final, para un compañero que si la suerte no le era adversa pasaría de amigo a flamante profesional.



“En un silencio acunado por respiraciones anhelantes, resonaban frías y certeras las respuestas del estudiante, que paulatinamente iba acumulando a su favor los porcentajes de probabilidades”, señaló el entonces diario La Nueva Provincia.

Terminado el examen, “evacúose el aula” y los profesores se retiraron a deliberar. En el patio, Parro pedía tranquilidad y paciencia. Pasaron minutos que parecían horas, hasta que una puerta se entreabrió y se invitó a pasar al interior al interesado. “Como una marea se lanza la muchachada que se da contra el vidrio esmerilado”. Luego la explosión de alegría. Cuando la puerta se volvió a abrir un sonriente Parro se había convertido en un flamante ingeniero.



“La calma burguesa del barrio y la seriedad sempiterna en los claustros se envuelven en la alegría desbordante”, se dijo. “Y allá va por el aire el novel profesional, abrazado a la tómbola fatídica que exhibe como trofeo: no más bolillas, no más temas ni programas”.

Parro fue contratado de inmediato por una refinería local y siguió luego su carrera profesional en el exterior.

