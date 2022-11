El PRO en Juntos: Espeluse reconoció contactos con Fhurer y felicitó a De Grazia por su triunfo

14 noviembre, 2022

Horacio Espeluse, presidente del PRO en Tres Arroyos, admitió que ya han existido charlas con Matías Fhurer, quien podría representar -a partir de sus contactos con dirigentes como Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó- la llamada “pata peronista” dentro de Juntos. No obstante, advirtió que “más que en personalismos o en candidatos, o con qué camiseta se quiere hacer ver cada uno, las personas que tenemos interés genuino en la política hoy entiendo que tenemos que trabajar en los problemas que la ciudadanía todavía nos pide resolver. Las personas y sus pertenencias partidarias no hacen al fondo de la cuestión, de hecho todos los espacios que conformamos Juntos hemos sido muy abiertos a trabajar y no hay que cerrar pensamientos ni opciones a nadie. Tenemos que conversar con todos como siempre lo hemos hecho”.

Según explicó Espeluse, también hay contacto permanente con los otros socios en Juntos, la Coalición Cívica y la UCR. “Nosotros mantenemos muy buena sintonía con todos; faltaban algunas definiciones en el radicalismo, y ayer felicitamos a Daiana De Grazia por su triunfo. Más adelante, si hay interna entre todos los espacios será bienvenida para que la gente defina quiénes serán los candidatos, pero también puede ser que lleguemos a un acuerdo respecto a un candidato o candidata que sea el que mejor nos represente y nos ahorraremos un paso. La sociedad nos pide que haya proyectos, y propuestas, y en eso tenemos que trabajar, en que las candidaturas vengan acompañadas de esas ideas”, completó el titular del PRO local.

“Mientras tanto nosotros seguimos llevando adelante actividades con la gente, quizá sin tanta difusión por redes y prensa, pero manteniéndonos cerca de sus necesidades”, concluyó.

