(audio) El PRO en la Sexta se rearma de la mano de Leopoldo Sahores

20 mayo, 2026 117

El PRO busca rearmarse para lograr incorporar nuevos referentes con vistas a la elección del 2027, y en la Sexta Sección, el referente es el Dr. Leopoldo Sahores, exvicecanciller en la gestión de Diana Mondino, quien habló con LU 24 en tal sentido.

Del “palo “ de Ricardo López Murphy, Sahores integró el frente Potencia en las últimas elecciones de la mano de María Eugenia Talerico.

“La Provincia está como acomodada a esta especie de populismo, por lo que estamos decididos a rearmar el PRO en la Sexta también, ya el viernes pasado hubo una reunión con el presidente del partido Macri, quien dijo que cuando uno calla la voz se vuelve al populismo, y en la Sexta al igual que en toda la Provincia estamos rodeados de gobiernos populistas donde las cuentas municipales no cierran, no solamente por la falta de coparticipación de Nación a Provincia sino por mala gestión”, afirmó y sostuvo que “los problemas son bastante parecidos como en Tres Arroyos, Bahía Blanca, o Punta Alta, y creo que la población no puede estar cautiva de los malos administradores”.

“Rutas, caminos rurales, son el reflejo en algunos distritos: no se pueden pagar tasas sin servicios, prácticamente es un calco la situación en varios distritos y también creo que se puede revertir también en salud, por lo que pensamos en crear un radar de políticas públicas, en educación, salud y seguridad”, dijo.

Sobre un posible acuerdo de candidaturas con LLA, relató que “el PRO ha sido muy funcional y en algunos equipos ha ido variando en la Provincia de Buenos Aires, pero creo que en política no se puede cerrar las puertas a nadie, a aquellos votantes de Juntos por el Cambio que tuvimos en el 2023, porque a pesar de la misma mirada, en la agenda institucional puede ser diferente”.

“Hay que reconstituir el funcionamiento, ya que la política es muy dinámica por lo que cualquier pronostico es aventurado faltando poco más de un año y medio para las elecciones, pero creo que en este contexto se puede lograr acuerdo, hablar hoy de alianzas parece prematuro”, advirtió.

“Lo que nosotros estamos viendo es que no hay referentes por lo que ese será el trabajo en la Sexta, hablar con las bases, hacer un diagnostico de situación, de propuestas y en función de eso se empezará a trabajar con referentes locales; ojalá las PASO se mantengan, es un buen elemento para dirimirlo, pero vuelvo a repetir que estamos en conversaciones, hay simpatizantes, pero no referentes en la Sexta; los hubo en el pasado, pero por distintas circunstancias no están más”, remarcó y anunció una próxima visita a Tres Arroyos.

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