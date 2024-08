El Pro local se debate entre propuestas de cara al futuro

29 agosto, 2024 0

El ex concejal Enrique Groenenberg habló con LU 24 sobre la actualidad que vive el Pro en Tres Arroyos, y sostuvo que “nosotros seguimos siendo el Pro que nos reuníamos en Primera Junta, y con las divisiones que hubo en 2023 seguimos haciéndolo, s tratando de ver que hacemos de cara al futuro, y apoyando a nuestro concejal Agustín Rossi en todas las actividades”.

“Lo veo bien, haciendo una buena gestión, y vamos a tratar de impulsarlo para que continúe como concejal por su buen desempeño”, destacó “Ticho”.

En el aspecto interno, dijo que “tenemos reuniones tratando de reagruparnos, siempre cuando uno se mete en política queda ese bichito dando vuelta y es por eso que seguimos insistiendo y trabajando en ese aspecto”.

“Yo creo que cumplí mi ciclo en el Concejo, fui concejal, presidente del cuerpo y presidente del bloque y creo que “atornillarse a una silla no es bueno para el Concejo Deliberante, y es bueno apoyar, estar presente pero creo que es bueno que venga otro nombre”, especificó.

Sobre la actualidad del legislativo local, dijo que “falta mayor diálogo, hay muchas “peleas” que no son tal, son discusiones que no le interesan a la comunidad, uno tiene que buscar otro tipo de peleas que sean más trascendentes; lo que pasó hace un mes no es bueno”, juzgó.

“El objetivo principal es beneficiar al vecino, y a nosotros no nos suma ni nos restan estas mezquindades personales, creo que el Concejo tiene que ir construyendo lo mejor para Tres Arroyos”, sentenció.

“Estoy siempre dispuesto al diálogo para que Tres Arroyos sea cada vez más linda, más grande y con más peso provincial”, concluyó.

Volver