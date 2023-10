El PRO Tres Arroyos apoya a Javier Milei

27 octubre, 2023

El PRO Tres Arroyos manifestó su “apoyo explícito a quien representará el cambio en el próximo ballotage, Javier Milei”. Fue a través de un comunicado, difundido en la mañana de este viernes.

El presidente del partido, Horacio Espeluse, en diálogo con LU 24 dijo que “observamos que Massa, desde que empezó en el Ministerio de Economía no nos ha podido dar muestras de cambio, de mejora, de solución a todos los problemas que está teniendo la Argentina. No nos termina de llegar su proyecto. No vemos que pueda esto mejorar de a cara al futuro. La Argentina realmente está en una situación muy complicada. Y del otro lado vemos a Milei con cuestiones que no nos terminan de convencer, no nos gustan tampoco, pero sí entendemos que muchas de las cosas que también propone nos parecen mucho más acordes y al menos es una gestión que todavía no está probada”.

“Acompañaremos en la fiscalización”

Además, informó que “le dijimos a los representantes de La Libertad Avanza en Tres Arroyos que acompañaremos en la fiscalización, en todo lo que nosotros también tenemos experiencia para que la elección se celebre de la mejor manera”.

“Tenemos que entender todos que los argentinos por mayoría han decidido que las opciones que tengamos hoy sean una de estas dos. Y hablando del propio Milei, si nosotros nos acercamos y podemos hacer de alguna manera como partido nuestros planteos, nuestras posiciones y nuestras diferencias, me parece que es la mejor manera de también construir algo que esté en línea con lo que Argentina necesita y no con solamente lo que ellos proponen y de esa manera creo que se construye”, finalizó.

El comunicado

“EI PRO Tres Arroyos se fundó hace más de 12 años bajo la premisa de trabajar por un cambio profundo de la política y nuestro país.

La realidad actual de inflación descontrolada, pobreza creciente, educación destruida e inseguridad apabullante nos obliga a tomar una posición firme y clara sobre lo que no queremos para el país.

De cara a la elección presidencial de noviembre, consideramos que uno solo de los candidatos es real representante de un cambio profundo y el otro, nos ha demostrado a los Argentinos que no va a mejorar nuestra realidad.

Así las cosas, considerando que el presente escenario nos apremia, manifestamos nuestro apoyo explícito a quien representará el cambio en el próximo ballotage, Javier Milei. Somos el cambio o no somos nada”.

