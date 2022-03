El problema no es el daño, el problema son las huellas: Vassolo y su visión sobre el Estado Argentino

20 marzo, 2022 Leido: 238

El economista tresarroyense Roberto Vassolo habló este domingo con LU 24 sobre la problemática económica que afecta a nuestro país, y genera cada vez más pobres. Al respecto, confirmó que el pacto con el Fondo Monetario Internacional es una dificultad menor comparado con la estructura del Estado Nacional, el cual, según su visión, no ha crecido en los últimos 50 años debido a la falta de una regulación impositiva acorde con los tiempos actuales.



“En estos días todos los medios de comunicación están tapados con lo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo del Fondo es irrelevante para el problema estructural de la Argentina”, dijo Vassolo.

“Argentina, en los últimos 10 años, no crece como país. El producto por habitante hoy, si te vas al 78, es prácticamente el mismo. Hace 50 años que no crece, mientras que en la región los países cercanos se han expandió más del el doble”, agregó.

Además, el economista tresarroyense confirmó que el problema no solo es que no crecemos: “Si te vas al año 74, la pobreza aumentó 10 veces más. Si miras los últimos 50 años, Argentina no crece y aumenta la pobreza en el tejido social. Pasaron todos los sectores políticos (peronistas, radicales, liberales, macristas y kirchneristas), esto trasciende a los partidos, Argentina tiene un problema estructural que no puede resolver”.

Un problema estructural

Consultado sobre el porqué del presente que vive la República Argentina en materia económica, social y política, Vassolo afirmó que la hay una patología sobre el modo que está estructurado el diseño económico nacional. “El Estado recauda de dos lados, le cobran a las empresas o le cobran a los particulares. Argentina intenta recaudar principalmente por las empresas.

Nuestro diseño como país no se asemeja al de China o Rusia, tampoco tenemos una democracia europea. Argentina es un invento que no existe en el mundo, lo que ha ido sucediendo es un país donde en sus tres niveles (nación, provincia y municipalidades) no se han podido coordinar. Cada cual pone los impuestos a su manera”, dijo.

“Es mucho más fácil agregarle un impuesto a las empresas que a los individuos. Nuestro país no obedece a un diseño de la izquierda, es un problema de gestión del Estado Argentino. No es un problema ideológico, tenemos que resolver este diseño que no nos deja crecer, que es la informalidad”, aseguró.

“La única protección que tiene la gente está en el sector formal, pero el diseño económico hace de esto algo imposible. África ha comenzado a corregir ese problema. El problema principal es nuestra incapacidad para hacer las reformas necesarias, por no poderlas hacerlas, se apela a la grieta”, finalizó.

Volver