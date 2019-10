El Procurador acusó formalmente al juez Stemphelet de conducta indecorosa

En las últimas horas, el Procurador General Julio Conte-Grand formalizó la denuncia contra el juez bahiense Onildo Stemphelet, que fue imputado por "conducta indecorosa, propiciar la vulneración de derechos de los ciudadanos y por el peligro de concurrir a lugares donde puede haber víctimas de trata".



La denuncia se inició tras el escándalo ocurrido cuando el magistrado, que supo desempeñarse en la Defensoría Oficial de Tres Arroyos, tras concurrir a un prostíbulo de Villa Mitre notó que le faltaba dinero y una tarjeta de crédito, por lo que decidió llamar a un comisario amigo.

Luego hizo entrar a la policía para que revisara el lugar. También permitió que le realizaran una requisa personal a la mujer con la que había estado poco antes a cambio de dinero. Pero el resultado fue negativo y no pudieron encontrar nada que la incriminara.

Los agentes invitaron entonces al juez a hacer la denuncia en la comisaría, pero él manifestó que usaría sus contactos en la Justicia para encargarse del asunto.

Cabe recordar que Stemphelet se encuentra con licencia obligatoria establecida por la Suprema Corte provincial, ante la polémica producida por los hechos que motivaron el presente jury.

Cierran la causa del robo

Fuentes judiciales señalaron que la causa judicial por el robo que denunció el juez ante la policía pasará próximamente al archivo. Esta decisión se fundamenta básicamente en que el propio juez, después del escándalo, declaró ante el fiscal Romero Jardín y puso en duda sus dichos iniciales.

"Stemphelet, cuando declaró en la Fiscalía, afirmó que le habían surgido dudas sobre el episodio que había motivado el llamado a un policía amigo. El magistrado dijo que ahora no estaba seguro de que se había tratado de un robo, sino que existía la posibilidad de que los tres mil pesos y la tarjeta de crédito que le faltaron los hubiese perdido antes de concurrir al prostíbulo".

Extorsión

En los últimos días surgieron todo tipo de versiones en relación al caso en los pasillos de Tribunales. Uno de ellos indicaba que Stemphelet habría sido víctima de un chantaje por parte de alguien que decía tener fotos y videos de alguna de sus indecorosas conductas. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna denuncia formal que ratifique esas versiones.

