El profesor Marcelo Callegari se incorpora al tenis oriverde

19 septiembre, 2025 0

Marcelo Callegari regresó a Tres Arroyos en busca de nuevos valores para proyectar en el tenis a nivel nacional, y se integrará al Club Costa Sud.

Callegari, quien cuenta con una amplia experiencia que comenzó en nuestra ciudad, en las canchas de Cazadores, y luego en el complejo de Quilmes, luego se fue a Necochea, donde trabajó como entrenador en Huracán y Del Valle, también en Lobería, en Independiente, y posteriormente a Mar del Plata, donde integró la Comisión Directiva de la Federación Atlántica.

“La idea es ver nuevos jugadores y en la parte de competencia voy a trabajar para lograr que Tres Arroyos tenga representantes a nivel nacional, como yo tuve bastantes en Necochea”, explicó.

Sobre la actualidad del tenis y la participación argentina en Copa Davis, dijo “conozco al papá de Francisco Comesaña, con quienes estuvimos, junto a su equipo, por lo que estoy bastante contento con ello”.

Callegari dejó un número para contacto, es el 2262 – 570260.

