El próximo lunes, abren la inscripción a reservas de las combis municipales

6 marzo, 2026 0

A partir del lunes 9, empieza el período de inscripción para las instituciones que necesiten hacer uso de las combis municipales durante el año 2026. El calendario se dividirá en dos períodos. En la fecha mencionada se podrá reservar para el primer semestre del año y luego volverán a abrirse las reservas.

Cada institución tendrá la posibilidad de usar dos veces las combis municipales por semestre. Las combis municipales ya cuentan con todas las habilitaciones para viajar afuera del distrito

En esta primer etapa de empezar a viajar fuera del distrito, combis viajarán hasta 200 km de distancia del distrito, con una estadía máxima de un día y dentro de la provincia de Buenos Aires. Demás cuestiones se establecerán según cada caso.

Para la segunda parte del año habrá nuevas fechas disponibles y mayores posibilidades de viaje.

Desde su incorporación al municipio, las combis ya han recorrido más de 90.000 kilómetros y trasladado a más de 10.000 vecinos a distintas actividades culturales, turísticas, deportivas y sociales, generando mayor acceso y más oportunidades para los tresarroyenses.

Volver