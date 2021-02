El próximo miércoles habrá reunión de la Liga de Fútbol

10 febrero, 2021

El miércoles venidero se llevará a cabo la segunda reunión del año de la mesa directiva de la Liga Regional Tresarroyense de Futbol. La misma será presencial, probablemente en club Huracán desde las 21 horas.



Se dará lectura a las notas recibidas de la A.Pre.Vi.De. y a otras correspondencias. Luego, el orden del dia prevé temas varios donde seguramente los delegados plantearán sus inquietudes.

Por el momento, el fútbol oficial no está autorizado y por lo tanto A.Pre.Vi. De no solo no acepta público sino que no presta servicio a la espera de la autorización de la Gobernación.

