El puntero invicto no da tregua: Villa goleó 4-1 y espera el choque de planetas ante el escolta

17 mayo, 2026 0

En un encuentro vibrante y lleno de matices, Villa del Parque ratificó su extraordinario presente en el campeonato al vencer por 4 a 1 a Once Corazones, en un partido que tuvo ráfagas de alto nivel futbolístico, homenajes emotivos y la inexorable ley del ex como protagonista.

El marco de público acompañó de gran manera una jornada que, además del juego, dejó varios datos para el análisis.

El partido comenzó con intenciones compartidas, avisando primero Once Corazones a través de una combinación entre Fauquen y Müller, y respondiendo Villa con una genialidad de Franco Gutiérrez que pasó rozando el poste de Alberca. Sin embargo, la paridad se rompió a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Bauti Ozcariz lanzó un centro perfecto para que Gutiérrez conectara y abriera el marcador.

La historia se liquidaría en una ráfaga letal entre los 29 y los 30 minutos: primero, Ozcariz estiró la ventaja con un fuerte remate para el 2 a 0, y apenas sesenta segundos después, tras una asistencia de Gutiérrez, Fuertes selló un contundente 3 a 0 antes del descanso.

En el complemento, Once Corazones intentó reaccionar con el empuje de Cataldi y Fauquen, pero chocó con la seguridad del arquero Charmelo. Villa del Parque, repleto de confianza, volvió a golpear a los 7 minutos con una corrida letal de Franco Gutiérrez para poner el 4 a 0 definitivo en su cuenta personal.

Sobre el final, a los 41 minutos, el árbitro Emanuel Paguegui cobró un penal para la visita que Ayesa cambió por gol, decorando el resultado final 4 a 1.

Previamente, en el partido de Tercera División, la victoria había correspondido a Once Corazones por 2 a 1.

La tarde estuvo marcada por momentos muy significativos fuera de lo estrictamente táctico. Antes del pitazo inicial se vivió un respetuoso y emotivo minuto de silencio en memoria de Iriart. Asimismo, la dirigencia entregó una distinción especial a Franco Gutiérrez por haber alcanzado la histórica cifra de 100 goles en la Primera División, una tarde redonda para el delantero que además cumplió con la “Ley del Ex” ante su antiguo club.

En el aspecto arbitral, la terna liderada por Paguegui junto a los líneas Pacheco y Cortadi redondeó una buena actuación, disipando las suspicacias previas que rodeaban la designación de Pacheco en el regreso de Cortés.

Con este resultado, Villa del Parque estira su racha demoledora con 22 goles a favor y solo 4 en contra, promediando casi cuatro festejos por encuentro.

El panorama no podría ser más expectante para la próxima fecha, donde el puntero invicto defenderá su liderazgo en el Victoriano Zubiri frente a su inmediato escolta, en lo que promete ser el gran partido del campeonato.

Síntesis:

Formaciones:

Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Emiliano Cortés, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Bautista Ozcariz; Tomás Thomanssen, Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes: DT: Cristian Anzarda – Fernando Luquez.

Once: Joaquín Alberca; Joaquín Ayesa, Fernán Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Matias Fauquen; Federico Di Lorenzo y Mariano Muller. DT: Gustavo Córdoba.

Goles: doblete de Franco Gutiérrez, Bautista Ozcariz y Sebastián Fuertes. Descontó de penal Joaquín Ayesa.

Tercera: Ganó Once 2 a 1.

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