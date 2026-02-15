El que busca, encuentra: Lautaro Arriola y una victoria consagratoria en “La Rubia”(audio)

En una jornada marcada por la paridad y los nervios hasta el último minuto, el pescador tresarroyense Lautaro Arriola se quedó con la victoria en el gran concurso de pesca “La Rubia de San Cayetano”. Con una pieza de 3,224 kilogramos, Arriola logró imponerse en un podio que se definió por un margen mínimo, superando a su escolta por apenas 24 gramos, una diferencia que mantuvo la incertidumbre entre los presentes hasta el cierre oficial de la balanza.

El triunfo tuvo un sabor especial para el ganador, quien reconoció que inicialmente no estaba convencido del lugar elegido para realizar los lances. Mientras su intención era probar suerte hacia la zona de “los rieles”, finalmente aceptó la sugerencia de su compañero de pesca y se ubicó en el sector conocido como “El Motoquero”, hacia el lado de Necochea. La decisión resultó ser la correcta, ya que no solo obtuvo la corvina ganadora, sino que también logró capturar otras piezas de buen porte, incluyendo una de aproximadamente dos kilogramos, demostrando un rendimiento impecable durante toda la jornada.

Visiblemente emocionado tras recibir la noticia definitiva, Arriola destacó que este premio es el resultado de la constancia, ya que suele recorrer todos los concursos de la costa bonaerense sin haber podido concretar un triunfo de esta magnitud en el último tiempo. “Hoy estaba iluminado”, confesó el pescador al relatar cómo se le fueron dando las capturas en un día que quedará guardado como uno de los hitos más importantes de su trayectoria deportiva.

