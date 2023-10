El radicalismo homenajea a Alfonsín a 40 años de la Democracia

29 octubre, 2023

Este lunes desde las 19:00, en la Plazoleta Raúl Alfonsín, ubicada en la Plaza San Martín, frente al Palacio Municipal, se inaugurará una estructura en homenaje al ex presidente de la Nación, a las 19:00.

La presidente del Comité Enrique Betolaza, Daiana De Grazia a través de LU 24 hizo la invitación “no sólo a los radicales sino a todos los vecinos; es una fecha muy particular muy especial, queríamos honrarla justo cuando se cumplen los 40 años de la Democracia en nuestro país”.

Respecto a las características de la estructura, dijo que “es muy moderna, la hemos copiado de la que hay en Bahía Blanca, distinta a las que vemos habitualmente en la Plaza San Martín, realizada con fondos colectados en el Comité y el aporte de la Municipalidad, que se apuró para poder inaugurarla en esta fecha, un muy buen gesto por parte del intendente que por supuesto está invitado”.

“Luego de la inauguración iremos hasta el Comité Enrique Betolaza, para compartir una cena y festejar, está invitada toda la clase política, el intendente y quienes quieran acompañar esta fecha tan especial; no sabemos si vendrán dirigentes de afuera porque cada cual está realizando estos homenajes”, dijo y agregó que “quienes quieran ir a la cena, pueden comunicarse al 2983-41-8390, me parece importante que puedan estar presentes para poder conmemorar estos 40 años”.

Volver