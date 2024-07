El radicalismo local impulsa una lista de unidad para la interna de Octubre

7 julio, 2024

Luego de conocerse la decisión de convocar a elecciones internas de autoridades en la Unión Cívica Radical para el 6 de octubre, LU 24 consultó a Daiana De Grazia, presidenta del comité Enrique Betolaza en nuestra ciudad.

De Grazia expresó que “en nuestro caso, trataremos de establecer una lista de unidad para conformar la próxima Comisión Directiva, estamos realizando una encuesta consultando al afiliado para tomar una decisión al respecto y hoy por hoy mi postura es ir por una lista de unidad, no dividirnos, para mantener una sola línea, dejando librado para elegir en la línea que lo identifique a nivel superior, no gastar energías en este momento en una interna que creo que no nos favorecería”.

Sobre la ruptura que se produjo en el PRO y si podría haber una vuelta de los radicales que apoyaron a Bullrich en su momento, dijo que “me parece que es todo muy fresco y no está en mí opinar de lo que pasa en otros partidos que han sido y pueden ser alianza, eso habría que hablar con la gente del Pro”, dijo.

“Me parece que el radicalismo está trabajando muy bien a nivel nacional, apoyando la salida de la Ley Bases y a nivel local, acompañando algunos temas de gestión del Ejecutivo y del intendente Garate, como el crédito de 121 millones de pesos, la compra de las 2 combis, el acompañamiento en el CRESTA, y en otros temas como lo que tiene que ver con la propiedad privada como la expropiación del CRESTA no lo acompañaremos, por lo que tenemos que ir yendo como un contrapeso: cuando donde podemos acompañar acompañamos y en otros temas nos retraemos”, concluyó.

