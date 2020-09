El radicalismo opositor denuncia suspensión de afiliados y fichas truchas en la Provincia

El dirigente radical Fabio Abraham, que impulsa Movilización Partidaria, un sector que quiere disputar la conducción de la UCR provincial en las elecciones convocadas para octubre próximo, advirtió hoy en diálogo con LU 24 que el oficialismo conducido por Daniel Salvador “está suspendiendo afiliados que apoyan a Gustavo Posse y además han aparecido, en algunas secciones, una cantidad sospechosa de fichas de afiliación”.

“La actitud de la conducción actual del partido nos avergüenza. Cuando se da la posibilidad de ir a una interna, el oficialismo suspende a 750 personas a las que el año pasado se les impidió ir por Juntos por el Cambio y decidieron hacerlo en otro sector. Y la verdad es que son muchos más los que participaron de otras listas, pero a los que sacaron son únicamente los que acompañan a Gustavo Posse. Por poner un ejemplo, el intendente de Coronel Pringles armó un partido vecinalista hace ocho años y es afiliado radical. Pero no lo suspenden porque apoya al oficialismo”, sostuvo Abraham.

Según este dirigente, las internas de octubre no se van a poder realizar, al menos en esa fecha. “Pero nosotros tenemos intención de competir porque este partido sumiso, prácticamente arrastrado ante María Eugenia Vidal, no es el radicalismo de 129 años que fue un ejemplo de democracia. Les pedimos en manifestaciones a los kirchneristas que sean democráticos y hacia adentro el radicalismo no lo es”, concluyó.

