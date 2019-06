El reclamo por el servicio de las ambulancias otra vez llegó al Concejo

En la sesión ordinaria cumplida por el Concejo Deliberante en la jornada de este jueves, se incluyó en el Orden del Día, la atención ante la demanda de las ambulancias, luego del episodio sucedido en una cena del Centro de Jubilados y Pensionados llevada a cabo el pasado sábado, que generara declaraciones públicas respecto a la responsabilidad de quien tomó la emergencia.

Fue el concejal Espeluse, del bloque Juntos para el Cambio, quien fundamentó el proyecto de comunicación para que el Ejecutivo “cumpla con la atención en casos de emergencias de manera diligente para todos los ciudadanos de Tres Arroyos”



“Considerando que el servicio de emergencias debe ser de resultado, es decir que debe llegar la atención ante un llamado de emergencia, sin distinción de la persona que reclama ya que muchas veces es cuestión de vida o muerte, es incompresible la explicación el director del hospital sobre la responsabilidad de quien atendiera la llamada, ya que fue un médico que no está capacitado con el protocolo para resolver la situación”, dijo el edil, quien reclamó a su vez que se nombre al personal “que debe cumplir el horario entre las doce de la noche y las seis de la mañana, esperemos no tratar otra vez este tema y esperemos no tener una víctima que nos haga lamentar no haber actuado correctamente” .

Adhesión a la Ley Micaela

Otro punto tratado en la sesión fue aprobar una ordenanza para capacitación obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres, originada desde el bloque cambiemita, y aprobada en comisión, adhiriendo a la ley provincial 27.499 conocida como Ley Micaela, en nombre de la joven víctima de femicidio, lo que fue fundamentado por las concejalas De Grazia y Lescano, quien hizo a su vez un racconto de las leyes vigentes en tal sentido, además de la mencionada, y el compromiso de la Mesa Intersectorial de Mujeres creada en 2016 en Tres Arroyos para que la comuna adhiera a esta capacitación de tipo obligatorio.

Obras en Barrio Ruta 3 Sur

El bloque De Todos solicitó informe al Ejecutivo respecto a las obras del Barrio Ruta 3 Sur como cordón cuneta, luminarias, agua corriente, cloacas y una plazoleta, y los reclamos realizados ante la Nación para que se ponga en marcha el proyecto.

Fue Martín Garrido quien dijo que “es una preocupación de los vecinos que nos trasladan estas inquietudes y cuando se hacen anuncios se genera ilusión, ante las obras anunciadas, las que no se han ejecutado, por lo que solicitamos se nos informe y se diga a los vecinos cuáles fueron los motivos principales por la no realización de estas obras y si hay algo planificado para el barrio”.

Salud: reclamos coincidentes por cobertura de medicamentos a los Adultos Mayores

Desde el unibloque del Peronismo Renovador, Matías Fhurer presentó un proyecto de resolución dirigiéndose al Poder Ejecutivo Nacional, para restablecer la cobertura de cien por ciento en medicamentos de PAMI, ante la difícil situación que afrontan los Adultos Mayores, ya que la obra social cubre solamente cuatro medicamentos cuando antes lo hacía por diez, y no cubren los estudios “ por lo que el jubilado se endeuda sacando un crédito” para poder realizarlos según fundamentó el autor del proyecto, coincidiendo en el reclamo la concejal Mercedes Moreno, del bloque de Todos.

Arsenio Bergallo, la Costanera de Claromecó

El cuerpo deliberativo también trató otros temas, y aprobó denominar “Ingeniero Arsenio Bergallo” a la Costanera de Claromecó, nombre del autor del diseño urbanístico de Claromecó contratado por la familia Bellocq, cuya extensa trayectoria fue recordada por el concejal Trybuchowicz.

“Pueblos Originarios” en la Plaza San Martín

También se aprobó denominar “Pueblos Originarios” a un sector de Plaza San Martín en la ciudad cabecera, en el centro de la misma sobre el sector que lleva a la calle Sarmiento, al lugar donde se celebra la tradicional ceremonia de la Pachamama.

Con deudas sin sentencia firme se puede tramitar la licencia de conducir

El concejo derogó parte de las exigencias incluídas en la tramitación de la licencia de conducir, que impedían a quienes tenían deudas por multas de tránsito, aun las que no tenían sentencia firme, poder acceder a sacar el respectivo carnet, por lo que ahora, se deja sin efecto la medida y quienes no tengan una sentencia firme podrán realizar el trámite.

Un conjunto de reclamos surgidos de Alternativa por la Justicia Social, y el bloque De Todos estuvieron vinculados a la obra pública y a la reparación de juegos en plazas de la ciudad, y en el Parque Cabañas, ante su deterioro.

Piden colocar cartelería y reparar el camino al Cementerio

Se aprobó a iniciativa del bloque de AJUS la iniciativa de colocar cartelería haciendo referencia a las palmeras declaradas patrimonio histórico, las que se ubican en el camino Dr. Raúl Correa, que nace en la intersección de Güemes y Alem y termina en el Cementerio Municipal, del que también se solicitó bacheo y mantenimiento para evitar accidentes de tránsito.

Igualdad de género en las planillas de RAFAM

Bloque de Todos en un proyecto de resolución solicita al Ministerio de Economía bonaerense para que proceda a retirar el ítem de sexo femenino o masculino, para poder cumplir con la ley de identidad de género y fomentar una acción inclusiva como lo pide la norma respectiva.

Nuevo reclamo ante la falta de publicación de decretos en el Boletín Oficial

Otro proyecto de comunicación del bloque de Todos fue aprobado para que el Departamento Ejecutivo publique algunos decretos de los meses de enero y febrero, y reclamando nuevamente que se cumplan en tiempo y forma.

El tema fue solicitado asimismo en un pedido del bloque Juntos para el Cambio, que solicitaba inicialmente la remisión de la situación contractual de los empleados municipales, ante el anuncio público realizado que ya pasarían a planta permanente la casi totalidad de los mismos.

Más reclamos

El concejo se dirigió a la ANSES para que se revea el otorgamiento de turnos para quienes viven en las localidades del distrito, quienes no pueden hacerlo On Line y ven dificultada la posibilidad de ser atendidos cuando concurren a la sede de la avenida Moreno. Se explicó que se harán excepciones si hay turnos disponibles para quienes pidan atenderse, a la vez que se solicitó al organismo nacional que preside Basavilbaso la cobertura de los cargos vacantes producidos por jubilaciones que se han producido en Tres Arroyos, sumándose asimismo el pedido de una mejor atención para quienes cobran en Efectivo Sí y deben esperar fuera del lugar.

Se pidió asimismo el corrimiento de columnas de alumbrado en calles Alsina Bis y San Lorenzo Bis; reparar instalaciones de juegos y bancos en Plaza Francia; la intensificación de vigilancia ante casos de rubeola detectados como autónomos, la reparación de la intersección de avenida Güemes y calles Blanco Encalada y Zapiola, la reparación de la rotura de un caño en avenida Almafuerte al 400, la eliminación de basural a cielo abierto en barrio El Ciclista; el listado de beneficiarios de obras pendientes tras el temporal del primero de Enero, y el mantenimiento adecuado de la ambulancia de Copetonas.