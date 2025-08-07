El reconocido sacerdote Cándido Balleros complicado de salud en Colombia

El Padre Cándido Balleeros, de larga trayectoria y con un excelente pasar por el Colegio Jesús Adolescente, donde fue director del primario, está con una complicación de salud.,

En las últimas horas sufrió un ACV y está internado en Medellin, Colombia, donde reside. Allí vive en el Seminario José Manyanet,

El ACV. se le complicó con una neumonía.

Su estado es delicado.

La comunidad del colegio pide una oración por el mejoramiento de su salud.

