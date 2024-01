El recorrido de Reyes Magos supeditado al clima

4 enero, 2024

El recorrido que harán los Reyes Magos en su visita a Tres Arroyos está supeditado al clima. Es que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que rige para este viernes.

La presidenta de la Comisión de Reyes, María Melián, dijo a LU 24 que “estamos un poco preocupados por el clima, esperando que lo de la alerta no se haga realidad y mañana haya un giro en el pronóstico”.

Está programado que desde las 18, Melchor, Gaspar y Baltazar partan desde la Plaza “Tito Otero” en el Barrio CELTA, pasando por la plazoleta del Barrio Santa Teresita, plazoleta del Barrio Villa Italia, el Parque Miedan, plaza Islas Malvinas, plazoleta del Barrio Solidaridad y plazoleta del Barrio Ex Chacra de López para concluir en la plazoleta del Barrio Los Aromos.

En tanto, a las 21:30, la caravana comenzará en Belgrano y Sargento Cabral para finalizar en la escalinata de la Parroquia del Carmen.

“Por lo que está anunciado, no lo podríamos hacer. Vamos a ir informando a la población. Si bien es una fiesta y ellos vienen muy contentos tampoco queremos que alguien vaya a sufrir un maltrato por el clima”, sostuvo.

Por otra parte, Melián manifestó que “los Reyes se van a sacar fotos, pero nos pidieron que no les dejen a los niños en sus brazos por una cuestión de seguridad”.

Para el sábado, a partir de las 9:30, está prevista la entrega de juguetes en instalaciones de Centro Estrada (ingreso por Alsina 55) donde la Compañía “Había una vez”” estará recibiendo a los más pequeños.

