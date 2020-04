El recuerdo de Alan Arias a Regazzoni: “Atravesó mi vida de una manera increíble”

27 abril, 2020 Leido: 42

El artista plástico Alan Arias, recordó a Carlos Regazzoni, recientemente fallecido y aseguró a LU 24 que conocerlo: “fue una experiencia que me atravesó el alma”

Mencionó que estaba al tanto del estado de salud de Regazzoni, “sabía que estaba internada y enfermo. Atravesó mi vida de una manera increíble. Tuve la posibilidad de ser su discípulo en Balcarce y soldar esas obras en homenaje al automovilismo. Fue una experiencia que me atravesó el alma. El día que viajé para trabajar con él, yo llego a Regazzoni por medio de una amiga, el necesitaba asistentes y se generó el encuentro”, sostuvo.

Recordó Arias, que le mostró la película de El Zorro, “le llamó la atención la historia. Quería hacer ese caballo y tenía la capacidad de expresarte con palabras lo que iba a hacer con material. Era su magia y poderío que tenía cuando iba a iniciar una obra”, remarcó.

“El me enseñó a mirar el arte contemporáneo. Me dio consejos como un maestro y me abrió la cabeza. Es un genio del arte contemporáneo argentino. Regazzoni es el escultor de la chatarra en Argentina”, sostuvo.

