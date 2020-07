El recuerdo de Ricardo Listorti: “me gratifican todos los comentarios positivos”, dijo su hermano

8 julio, 2020 Leido: 57

Al cumplirse hoy el quinto aniversario de la desaparición física de Ricardo Listorti, referente de la cultura de nuestra ciudad, su hermano Gustavo lo recordó por LU 24.

“Siempre trato de recordarlo con alegría y por las cosas buenas que hacía. Fue un gran hermano y amigo”, expresó.

“Nos llevábamos bárbaro, y durante la primera parte de él en teatro yo le hacía las luces y ese tipo de cosas. Después me casé y busqué poco otro rumbo, me separé de lo teatral pero siempre fuimos muy compinches”, agregó.

También contó que “Ricardo promocionaba todas las obras por LU 24 y por eso cuando hacen algún comentario en la radio yo digo que él hubiera estado metido ahí adentro”.

“Todos los comentarios que me dan por las calles son positivos y eso me gratifica”, finalizó.

