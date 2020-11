El recuerdo del Diego solidario: la posibilidad que le dio a Caminemos Juntos de adquirir el Centro de Día (video)

A casi 24 horas de la noticia del fallecimiento del ídolo argentino Diego Armando Maradona, en Tres Arroyos, no se deja de recordar sus huellas en la ciudad y en la zona, por lo que esta mañana LU24 se comunicó con Jorge Sentis, fundador del Centro de Día Caminemos Juntos, para rememorar la ayuda del Diego en 1992 para que se concrete la compra de la vivienda donde hoy funciona el Centro.

“Nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento de no haber sido por Diego Maradona que nos permitió realizar el partido no hubiéramos podido comprar la casa donde estamos funcionando” expresó Sentis, y contó cómo surgió la idea casi utópica que se le ocurrió un día manejando en la ruta, de contactar a Maradona: “intente contactarlo a Diego en el invierno por primera vez cuando vino a Marisol, hable con el suegro Coco Villafañe y me dijo que en ese momento no podía hacer nada ni siquiera una nota, porque estaba en manos de la jueza pero que en el verano volvían” ya que en ese momento, estaba recluido luego del Doping positivo en el Napóli.

Entonces, prosiguió con la anécdota Jorge, “en el verano cuando volvió me dio su número, yo no lo llame para no molestar, y en el verano cuando vinieron y fui a verlos y me atiende ‘Coco’ Villafañe y me llevo con Diego, yo le lleve de regalo el video que habíamos hecho sobre la venta domiciliaria de pan dulce que habíamos vendido alrededor de 4 mil pan dulces y cuando ‘Coco’ Villafañe me vio me dijo: ¿por qué no me llamaste?”. “Ahí le entregue el video, charlamos un rato, le explique la función que cumplía del Centro de Dia que queríamos poner en funcionamiento y se enganchó con la idea y me dijo: ‘bueno armalo’”, con relación al partido de futbol que lo involucraba directamente con la intención de recaudar fondos.

Cuando Maradona dio el visto bueno, comenzaron los preparativos y el fundador de Caminemos Juntos recordó que “nosotros teníamos todo hecho, como ya habíamos hablado sobre la posibilidad de hacer el partido con el Nacional, el Club Huracán nos prestó tribunas, el Banco Comercial trabajo con nosotros codo a codo en toda la organización, con los amigos de ‘Pangare’ de Chaves, junto con Ariel wólfram filmamos el partido y también todo el agasajo posterior en el ´Rancho de chichi’, o sea que todo el mundo se sumó, la Comisión Directiva de ese momento, María Eugenia Fernández, Celia Fernández, Adriana Pesalaccia, Bazán, éramos un grupo muy unido que nuestro objetivo era poner en funcionamiento el Centro de Día, con lo recaudado del partido que fueron 43 mil pesos o dólares compramos la casa y así fueron nuestros inicios”.

Como próximo desafío, del Centro de Día, lo que se encuentra en proceso es la refacción del Centro de día y terminado el hogar de permanencia, que se construyó conjuntamente con el club 24 de abril, está listo para empezar a funcionar, faltan solamente trámiles burocráticos. El hogar de permanencia consta con 6 habitaciones para que habiten 18 concurrentes, informó Sentis.

